Dal futuro al ‘messaggio’ alla Roma, Marcos Leonardo on fire: “Ecco perché sono rimasto”

Dal futuro al messaggio alla Roma: Marcos Leonardo ha svelato il suo futuro. “Ecco perché sono rimasto al Santos” Se oggi si chiuderà con Zapata , che dovrebbe arrivare in città nella giornata di domani, ormai si è chiusa la trattativa per Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano del Santos almeno fino a dicembre rimarrà dall’altra parte del Mondo. Poi dovrebbe arrivare in Europa. Sulla prima questione, comunque, non ci sono dubbi. Ed è stato lo stesso giocatore, così come riportato da O Globo, ad annunciarlo.

Calciomercato Roma, ecco il futuro di Marcos Leonardo

Queste le parole di Marcos Leonardo che quindi chiude tutte le porte ad un arrivo a Roma in questa sessione di mercato. Sì, ormai lui ha deciso – visto che comunque con Pinto non si è mai arrivati ad un accordo – di rimanere in Brasile. Quasi sicuramente sarà il primo innesto giallorosso per la finestra invernale.