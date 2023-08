Calciomercato Roma, decide tutto Zapata: nemico in casa

L’attaccante dell’Atalanta deve decidere cosa fare in questi giorni, con la Roma che vorrebbe prenderlo in questo calciomercato estivo

La telenovela sembrava essersi conclusa, ma un altro filone di puntate si è aggiunto al lungo calciomercato estivo della Roma. La ricerca del prossimo attaccante sembrava essersi conclusa dopo aver trovato l’accordo con l’Atalanta per il passaggio di Duvan Zapata. Anche con l’attaccante colombiano ex Sampdoria e Napoli è stata raggiunta l’intesa, ma nelle scorse ore ci sono stati degli intoppi nella trattativa.

Già dall’inizio di questa settimana, infatti, era previsto l’arrivo della punta nella Capitale. Il suo volo ci sarebbe dovuto essere lunedì, ma tutto è stato rimandato. Nella prima giornata di questa stagione, infatti, il nerazzurro è sceso in campo da titolare nella partita contro il Sassuolo, dove ha aiutato la squadra per i primi 45 minuti. Gasperini ha comunque deciso di schierarlo per avere peso in attacco dopo l’infortunio di El Bilal-Touré.

Una decisione che ha sorpreso molti e ha portato a un rallentamento della trattativa perché ora il tecnico orobico è ancora più restio a lasciarlo partire. L’infortunio del maliano, infatti, ha rovinato i piani della Dea e dell’allenatore che vuole un rinforzo. Giampiero, infatti, sarebbe contento se Zapata rimanesse e in caso di addio vorrebbe la sicurezza di un sostituto.

Calciomercato Roma, la moglie spinge Zapata a restare

Per questo primo motivo il futuro dell’attaccante è in bilico, ma nei prossimi giorni questo dovrà prendere una decisone su cosa dovrà fare. Fare una scelta, però, è diventato difficile per l’ex blucerchiato, che si ritrova a dover fare i conti con una situazione più intricata del normale.

Come riporta il Corriere dello Sport, tra l’attaccante e la Roma si è messa la moglie del colombiano. Questa, infatti, ha creato un brand di prodotti per la cura della pelle che è molto diffuso nel Nord Italia. Per questo motivo vorrebbe continuare a gestire i suoi affari da Bergamo. In caso di addio all’Atalanta, quindi il trentaduenne dovrebbe separarsi anche dalla famiglia. La situazione non è delle migliori per Duvan, che deve prendere in mano la situazione e decidere cosa fare con la sua carriera calcistica accettando l’offerta giallorossa da circa 3 milioni a stagione per tre anni.