Emergenza in corsia, Mourinho disperato: pronto intervento Pinto

Calciomercato Roma, doppio cambio di strategia per Tiago Pinto che valuta un altro profilo in difesa e potrebbe accettare anche un’offerta verso un altro giocatore

I pensieri di Pinto al momento e come è ovvio sono tutti per l’attaccante. Oggi si conoscerà il futuro di Zapata, mentre rimane viva, pure, la pista che porterebbe a Romelo Lukaku, che secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sarebbe stato offerto alla Roma. Normale che in questo modo l’altro buco che dovrebbe essere coperto, quello del difensore, è un pensiero indietro nelle gerarchie del gm giallorosso. Ma è un pensiero che comunque c’è.

Il primo nome sulla lista in questo momento, dopo che Demiral se n’è andato in Arabia, è quello di Solet del Salisburgo anche se c’è un piccolo problema: il francese classe 2000 si è fatto male e non si conoscono i tempi di recupero. Si parla di almeno metà settembre, ecco perché Pinto potrebbe cambiare idea, magari cercando di prendere un difensore in prestito, esperto, e che abbia giocato le coppe europee. Insomma, un elemento diverso da quelli che di solito sono i profili seguiti dal gm. Un elemento pronto ad essere gettato nella mischia.

Calciomercato Roma, la situazione tra Karsdorp e Celik

C’è poi la questione uscite: uno tra Karsdorp e Celik potrebbe andare via anche perché in quella zona del campo c’è pure Kristensen, arrivato in estate dal Leeds. Quello che dovrebbe andare via è l’olandese, ma al momento di offerte non ne sono arrivate. Un problema, che potrebbe far cambiare idea alla Roma che comunque non vorrebbe il giocatore in squadra.

Quindi potrebbero essere prese in considerazione anche delle offerte per il turco. Un cambio di strategia dettato da quelle che sono le indicazioni del mercato. Vedremo. Intanto però il tempo stringe. E serve sempre e soprattutto un attaccante.