Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: bastano 5 milioni

La Roma continua a monitorare la situazione attaccanti e uno è tornato di moda in questi ultimi giorni di calciomercato

Più passano i giorni e più la situazione peggiora. La Roma è alla disperata ricerca di un attaccante che possa prendere il posto di Tammy Abraham come titolare nelle gerarchie di Mourinho. I nomi nel mirino sono stati tanti, ma nessuno di essi si è veramente avvicinato al club come ha fatto Zapata. L’attaccante colombiano era a un passo, ma il suo passaggio nella Capitale è saltato all’ultimo minuto.

Era tutto pronto per l’arrivo del trentenne a Trigoria, ma all’ultimo l’Atalanta si è messa in mezzo bloccando di fatto la trattativa. Gasperini considera il giocatore importante per le sue gerarchie e non vorrebbe cederlo così facilmente, a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Per questo la società si è messa di traverso, con l’agente del giocatore che ha cercato di convincere i nerazzurri a lasciarlo partire. Per ora, i recenti tentativi hanno avuto risultati negativi e potrebbero essercene altri in futuro.

Intanto, Pinto e Mourinho continuano a guardarsi intorno per individuare i migliori profili disponibili a poco prezzo. E tra tutti i nomi che circolano sul mercato, ce n’è uno che è tornato di moda a Trigoria in questi giorni. Anche se non convince a pieno il tecnico giallorosso, Pinto potrebbe essere soddisfatto del suo arrivo.

Calciomercato Roma, torna di moda Willian José

La trattativa, infatti, non dovrebbe essere troppo onerosa e il general manager potrebbe continuare la sua politica di sostenibilità spendendo una cifra molto bassa, come ha fatto per tutto questo calciomercato. In questo modo sarebbe contenta anche la società, che vedrebbe il bilancio salvo da sforzi eccessivi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di Willian José, che è tornato di moda in questi giorni. L’attaccante brasiliano del Betis era entrato nel mirino della Roma già in queste settimane, ma il suo nome non aveva convinto il tecnico portoghese, in cerca di altri profili. Per il suo cartellino, i giallorossi dovrebbero spendere 5 o 6 milioni, una cifra molto bassa per quello che dovrebbe essere il sostituto di Abraham.

Con l’ufficialità imminente di Azmoun la pista Willian José resta sullo sfondo. La Roma ha comunque promesso due attaccanti a Mourinho entro la fine della sessione estiva di calciomercato.