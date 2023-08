Lukaku nuovo attaccante della Roma: scommesse sospese

Lukaku nuovo attaccante della Roma: le scommesse sono state sospese da parte di un noto bookmaker italiano, mentre in Inghilterra crolla la quota.

Romelu Lukaku alla Roma. Quella che per molti era una voce impossibile di calciomercato sta invece per diventare realtà. E le conferme in queste ore frenetiche si susseguono velocemente. Le notizie che arrivano in particolare dall’Inghilterra vedono i giallorossi in pole position, con la Juventus fuori dai giochi e anche rifiutata dallo stesso attaccante ex Inter.

Già nei giorni scorsi il passaggio in giallorosso era diventato più probabile rispetto a qualche settimana fa, con la conferma arrivata direttamente dalle quote dei bookmaker italiani. In particolare Sisal Match-Point vedeva la Juventus ancora favorita numero uno come prossima squadra di Romelu Lukaku entro il termine della sessione estiva di calciomercato, a quota 1.75. Poi c’era l’opzione generica dell’Arabia Saudita a 3.00, stessa quota per il Tottenham. A seguire la Roma bancata a 4.00.

Una trattativa ancora difficile, ma nel calciomercato mai dire mai. E nelle ultime ore infatti tutto è cambiato velocemente.

Lukaku alla Roma: crolla la quota su Skybet

All’ufficialità di Sardar Azmoun qualche tifoso della Roma aveva pensato fosse l’iraniano il sostituto di Tammy Abraham, out per infortunio. E invece pare che la dirigenza giallorossa abbia prom2sso all’allenatore José Mourinho non uno, bensì due attaccanti per completare il reparto.

E il secondo dopo i corteggiamenti a vuoto per Alvaro Morata, Gianluca Scamacca e Duvan Zapata, sarebbe proprio Romelu Lukaku.

Sisal ha sospeso le scommesse sulla prossima squadra di Lukaku, a conferma che c’è qualcosa di grosso in ballo in queste ore. Sulla versione inglese di Skybet invece le quote sono state aggiornate e ora c’è proprio la Roma in pole position, offerta a 2/3 (sarebbe 1,66 secondo le quote disponibili in Italia).

Le altre opzioni sono di difficile realizzazione: la conferma al Chelsea a 5,00, il trasferimento in Arabia Saudita a 6,00, poi a seguire Juventus a 8,00 e Tottenham a 11,00.