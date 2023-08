Calciomercato Roma, il nuovo attaccante è UFFICIALE

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e nuovo attaccante per José Mourinho. Ecco tutti i dettagli sull’ingaggio del rinforzo offensivo atteso.

Si sblocca il calciomercato estivo della Roma in entrata, in una fase caldissima del mese di agosto. Sono ore cruciali per la squadra giallorossa, con i tifosi che dividono le proprie attenzioni tra il campo da gioco e le manovre della dirigenza romanista sul mercato. Ieri ha parlato José Mourinho, lanciando diversi messaggi intorno ai rinforzi attesi in attacco. Mentre Tiago Pinto è volato a Londra insieme a Ryan Friedkin per l’affare Romelu Lukaku, in questi minuti c’è l’annuncio ufficiale dell’ingaggio del nuovo attaccante.

Ore febbrili in casa Roma, la squadra giallorossa stasera tornerà in campo per la prima trasferta della stagione in Serie A. I giallorossi giocheranno questa sera in casa dell’Hellas Verona di Baroni. Oltre alle attenzioni rivolte al rettangolo di gioco, da diverse ore è scoppiata la bomba Romelu Lukaku per la squadra giallorossa. Mentre Tiago Pinto è in missione a Londra, in compagnia di Ryan Friedkin per trovare la quadra finale per l’ingaggio del bomber belga, il club annuncia l’ingaggio ufficiale del nuovo rinforzo offensivo.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Azmoun è un nuovo attaccante giallorosso

In questi minuti sui canali ufficiali della Roma è stato annunciato l’ingaggio di Serdar Azmoun. L’attaccante iraniano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen ed indosserà la maglia numero 17.

L’attaccante iraniano, classe ’95, arriva in prestito dal Bayer Leverskusen con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. La Roma lo ha appena annunciato sui propri canali sociale e sono arrivate anche le prime parole del calciatore. Azmoun ha così commentato la sua nuova avventura: “Lo scorso anno ebbi modo di scendere in campo all’Olimpico e posso dire che nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati: adesso non vedo l’ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte”.

Anche Tiago Pinto ha parlato: “Azmoun è un calciatore che abbiamo seguito a lungo e del quale abbiamo avuto modo di apprezzare le indiscusse doti tecniche. Siamo certi che il nostro spogliatoio lo aiuterà a integrarsi in fretta e che Sardar riuscirà a mettersi in luce qui in Italia.”