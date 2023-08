Fumata bianca Lukaku, la Roma non molla: nuova scadenza

La Roma vuole ingaggiare Romelu Lukaku nelle prossime ore. Contatti continui con il Chelsea a Londra e nuova scadenza per la fumata bianca del bomber belga.

Da diverse ore è scoppiata la bomba Lukaku sul calciomercato estivo della Roma. Quando mancano sei giorni alla chiusura della sessione ordinaria di mercato, la società giallorossa ha rotto gli indugi per il centravanti belga. Nel pomeriggio di ieri Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono volati a Londra, incontrando la dirigenza del Chelsea dopo il match dei Blues. La volontà di tutte le parti sembra comune e spinge Big Rom alla corte di José Mourinho, ma i tempi potrebbero cambiare in questo fine settimana.

Dopo settimane di stallo il calciomercato estivo della Roma si è sbloccato in attacco. In queste ore c’è stato l’annuncio ufficiale dell’ingaggio in prestito di Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano arriva dal Bayer Leverkusen ed andrà a rafforzare il pacchetto offensivo giallorosso, mentre il sogno Romelu Lukaku continua a prendere sempre più quota per la Roma. Ieri Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono partiti alla volta di Londra, dove in tarda serata hanno incontrato la dirigenza del Chelsea. Dopo il primo incontro con la società londinese in queste ore è previsto un nuovo summit, mentre anche il procuratore del belga è presente nella capitale inglese.

Romelu Lukaku alla Roma, contatti continui: slitta la data per la fumata bianca

Sono ore decisive per il futuro del gigante belga, sempre più vicino a ritrovare José Mourinho in panchina. A pranzo le due società si riuniranno di nuovo, per trovare la quadra economica intorno alle cifre dell’operazione. C’è tanta attesa per la fumata bianca totale, con il tam tam (non solo social) che ha messo in fibrillazione la piazza romanista nelle ultime ore.

Secondo quanto evidenzia il sito Sport.sky.it, in queste ore Roma e Chelsea si riuniranno per trovare l’intesa totale sulle cifre economiche dell’operazione. La dirigenza giallorossa non ha intenzione di mollare la presa e la trattativa potrebbe prolungarsi anche nella giornata di domani. Altre 24 ore di attesa e speranza attendono la piazza giallorossa, ansiosa di abbracciare un nuovo campione in rosa.