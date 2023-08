Lukaku alla Roma, ore calde: agente in città

Romelu Lukaku alla Roma, sono ore caldissime per il bomber belga. Blitz dell’agente in città: ecco tutti i dettagli sulla trattativa con il Chelsea.

Sono ore decisive per il futuro di Romelu Lukaku, sempre più vicino alla firma con la Roma. Ieri è partita la missione di Tiago Pinto, che ha raggiunto Londra insieme a Ryan Friedkin. La dirigenza giallorossa ha avuto i primi contatti con il Chelsea per definire il passaggio del bomber belga alla corte di José Mourinho, contatti che continuano ad oltranza in queste ore. Un nuovo importante segnale giunge dalla capitale britannica, anche il procuratore di Big Rom è presente a Londra in queste ore.

La Roma è uscita allo scoperto nella giornata di ieri, il grande nome del calciomercato estivo giallorosso è quello di Romelu Lukaku. Il bomber belga, che non rientra nei piani del Chelsea, sembrava vicino al ritorno all’Inter nelle scorse settimane. In seguito c’è stata la rottura totale con il club nerazzurro e l’accostamento alla Juventus in un ipotetico scambio con Dusan Vlahovic. Scambio poi naufragato, con il serbo destinato a restare il terminale offensivo dei bianconeri, e sottotraccia si è mossa la Roma per ingaggiare il bomber belga. Ieri Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono volati a Londra per incontrare la dirigenza del club londinese, che ha aperto al prestito dell’attaccante ex Inter.

Calciomercato Roma, contatti continui per Lukaku: anche l’agente a Londra

Proprio in queste ore prosegue ad oltranza la trattativa per lo sbarco di Big Rom alla corte di José Mourinho. Il tecnico portoghese intanto può contare nell’arrivo ufficiale di Serdar Azmoun, annunciato poche ore fa dalla società giallorossa. Ma il sogno, non più proibito, resta l’arrivo del gigante belga a Trigoria.

Dopo i primi contatti di ieri sera, in seguito alla gara del Chelsea, oggi a pranzo è previsto un nuovo summit tra Roma e Chelsea. La volontà dei due club è quella di trovare la fumata bianca totale, sulle cifre del prestito e del diritto di riscatto per l’attaccante belga. Intanto a Londra è arrivato anche Sebastian Ledure, procuratore dell’attaccante classe ’93. Sono ore decisive, la febbre Lukaku in casa Roma continua a salire.