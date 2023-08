Lukaku in prestito fa gola: nuovo blitz e Roma in allarme

La Roma tratta ad oltranza con il Chelsea per regalare Romelu Lukaku a José Mourinho. Il bomber belga in prestito fa gola e la concorrenza è in aumento: nuovo blitz e risposta lampo.

La dirigenza della Roma è in missione a Londra per portare Romelu Lukaku a Trigoria. Il centravanti belga è in rotta d’uscita dal Chelsea, che nelle scorse ore ha aperto alla cessione in prestito. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono partiti nelle scorse ore alla volta di Londra, dopo un primo incontro ieri sera con la dirigenza Blues si continua a trattare senza sosta per arrivare alla fumata bianca finale. I giallorossi devono però guardarsi le spalle dalla concorrenza, nuovo blitz per il bomber belga e risposta lampo.

Sono ore frenetiche in casa Roma, dentro e fuori dal campo di gioco. Questa sera, alle ore 20:45 la squadra giallorossa tornerà in campo in trasferta. La Roma sarà ospite dell’Hellas Verona di Baroni, per la seconda giornata del campionato italiano. Fondamentale trovare i primi tre punti della stagione, dopo il pareggio maturato allo stadio Olimpico contro la Salernitana. Ma le attenzioni di tifosi ed addetti ai lavori vengono inevitabilmente catalizzate dalle manovre di calciomercato del club giallorosso. Si sta decidendo in queste ore a Londra il futuro di Romelu Lukaku, per il quale la Roma ha rotto gli indugi inviando Tiago Pinto e Ryan Friedkin in missione nella capitale inglese nella giornata di ieri.

Lukaku in prestito, Roma avvisata: blitz del Borussia Dortmund e risposta lampo

Decisiva la volontà dei Blues di cedere il proprio attaccante in prestito, oltre al rapporto tra le due società statunitensi, con Lukaku che sembra sempre più vicino alla firma con la Roma. Ma il club giallorosso deve guardarsi le spalle anche dalla concorrenza, la formula del prestito per il centravanti belga fa gola anche ad altri club.

Secondo quanto scrive il sito del ‘Corriere dello Sport’, anche il Borussia Dortmund si è inserito nella corsa a Romelu Lukaku. Il club tedesco ha effettuato un tentativo per strappare il belga ai giallorossi, facendosi avanti per ingaggiare Big Rom in prestito. L’attaccante però avrebbe chiuso le porte ai gialloneri, preferendo senza indugi l’opzione Roma.