Accordo Lukaku, traguardo Roma: la richiesta finale del Chelsea

Accordo e fumata bianca per Romelu Lukaku, la Roma vede il traguardo. Spunta la richiesta finale del Chelsea per arrivare alla firma del centravanti belga.

Prosegue ad oltranza la trattativa tra Chelsea e Roma per il prestito di Romelu Lukaku. La dirigenza giallorossa, nelle figure di Tiago Pinto e Ryan Friedkin, si trova a Londra da venerdì sera per cercare di sbloccare l’ingaggio del centravanti belga. Dopo che la Roma ha rimediato una sconfitta allarmante in casa dell’Hellas Verona, la piazza giallorossa spera di consolarsi sul fronte del calciomercato estivo, con l’arrivo di Big Rom alla corte di José Mourinho. E dall’Inghilterra giungono importanti aggiornamenti sullo stato della trattativa tra la dirigenza Blues e quella romanista.

Il nome di Romelu Lukaku sta scaldando da giorni la piazza romanista, decisamente delusa dalle prime due uscite ufficiali della squadra allenata da José Mourinho. I giallorossi nelle prime due giornate di Serie A hanno conquistato un solo punto, in casa contro la Salernitana. La sconfitta di ieri al Bentegodi ha evidenziato nuovamente preoccupanti lacune difensive, con Rui Patricio e Chris Smalling che sono stati tra i peggiori contro l’Hellas Verona. Un punto in due giornate, contro avversarie decisamente abbordabili ed il Milan in vista per la squadra di José Mourinho, mentre il tam tam mediatico intorno a Romelu Lukaku non cessa. Dall’Inghilterra arrivano importanti notizie che aprono alla fumata bianca finale per Big Rom.

Fumata bianca Lukaku e accordo Roma-Chelsea: taglio dello stipendio fino al 2026

La Roma vuole chiudere a stretto giro di posta per regalare Romelu Lukaku a José Mourinho. Il centravanti belga è fuori dai piani tecnici del club londinese, che ha aperto al prestito nei giorni scorsi. Occasione d’oro per la squadra allenata dallo Special One, che è sempre più vicina a chiudere per quello che sarebbe un clamoroso colpo di mercato.

Secondo quanto riferito dal sito Standard.co.uk, c’è la richiesta finale del Chelsea prima di accordarsi totalmente con la Roma. I Blues vogliono il taglio dello stipendio di Lukaku fino al 2026, in modo da risparmiare sull’altissimo ingaggio del belga. A tale condizione gli inglesi accetterebbero l’offerta della Roma per il prestito secco, che dovrebbe oscillare tra i 6 ed i 7 milioni di euro.