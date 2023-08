Conto alla rovescia Lukaku: accordo totale Roma-Chelsea

Calciomercato Roma, conto alla rovescia per lo sbarco di Romelu Lukaku nella Capitale. Trovata l’intesa totale con il Chelsea: ecco gli ultimi dettagli da limare.

L’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma è sempre più vicino, trovato l’accordo con il Chelsea per il prestito del centravanti. La società giallorossa ha rotto gli indugi sull’attaccante belga da giorni. Venerdì Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono partiti alla volta di Londra per sbloccare l’affare con la dirigenza Blues. Dopo giorni di incontri e trattative serrate ora la fumata bianca finale sembra davvero dietro l’angolo.

La Roma è pronta ad accogliere Romelu Lukaku in rosa, il bomber belga è ad un passo dallo sbarco nella Capitale. Big Rom ritroverà in panchina José Mourinho, ansioso di accogliere un rinforzo dal nome altisonante in attacco. Il calciomercato estivo della squadra giallorossa è stato legato a tanti nomi nel ruolo di centravanti. A partire dalle piste Morata e Scamacca, entrambe sfumate anche per motivi economici, al braccio di ferro per Marcos Leonardo con il Santos, ora il semaforo è verde per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha messo le mani sul colpaccio Lukaku, fuori dai piani tecnici del Chelsea ed accostato nelle scorse settimane prima al ritorno all’Inter poi allo sbarco alla Juventus di Allegri. Ma il destino del belga sembra pronto a tingersi di giallorosso.

Lukaku alla Roma, fumata bianca sempre più vicina: chiuso l’accordo con il Chelsea

Scottata dai risultati sul campo, un punto nelle prime due giornate di Serie A, la piazza romanista può consolarsi con l’arrivo imminente del gigante belga. Secondo le ultime indiscrezioni la fumata bianca è ad un passo, e nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi definitivamente l’operazione tra Roma e Chelsea.

Secondo le ultime indiscrezioni fornite dal sito Sport.Sky.it la Roma e il Chelsea avrebbero chiuso l’accordo sul prestito secco del centravanti. Ai Blues andranno 5 milioni di euro più bonus, un altro tassello decisivo nella lunga trattativa. Ora l’ultimo nodo da sciogliere è intorno all’ingaggio di Romelu Lukaku, al lavoro con la Roma c’è il procuratore del centravanti belga. Una volta trovata la quadra sullo stipendio l’avventura di Big Rom in giallorosso può partire.