Gioiellino in Serie A: la Roma sfida Inter e Juve

Calciomercato Roma, un gioiellino della Serie A nel mirino della squadra giallorossa. Non manca la concorrenza sul calciatore in vetrina, anche Inter e Juve alla finestra.

La stagione della Roma è partita nel peggiore dei modi, nelle prime due giornate di Serie A i giallorossi hanno raccolto un solo punto. Dopo il pareggio interno contro la Salernitana ieri sera è arrivata la beffarda sconfitta in casa dell’Hellas Verona. Venerdì sera ci sarà il primo big match della stagione, contro il Milan di Stefano Pioli che viaggia ad alti ritmi in campionato. In parallelo i riflettori restano accesi sulle manovre di Tiago Pinto, che sta lavorando senza sosta all’ingaggio di Romelu Lukaku in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

Ma le attenzioni del manager portoghese, volato a Londra insieme a Ryan Friedkin per trattare con il Chelsea, si spostano anche su nuovi profili in Serie A. Nei primi 180 minuti della nuova stagione c’è un calciatore che si è messo in vetrina a suon di buone prestazioni e reti. Mentre la piazza giallorossa resta in trepidante attesa di novità sulla fumata bianca decisiva che sblocchi l’affare Lukaku, Tiago Pinto starebbe monitorando un giovane gioiello del campionato italiano. Non manca la concorrenza sul fantasista in vetrina in Serie A, con Inter e Juventus che hanno intenzione di monitorare il profilo del classe ’99 in ottica futura.

Calciomercato Roma, spunta la pista Colpani dal Monza: Inter e Juve alla finestra

Fari puntati su Andrea Colpani del Monza, autore ieri di una doppietta da incorniciare. La squadra guidata da Raffaele Palladino ha liquidato l’Empoli grazie alle due reti del trequartista classe ’99. Lo scorso anno il centrocampista biancorosso scese in campo in 30 occasioni, siglando 4 reti.

Quest’anno sono già due le reti messe a referto in altrettante gare, mentre Adriano Galliani ha già blindato il centrocampista nei giorni scorsi. Andrea Colpani ha firmato un rinnovo quinquennale con il Monza, segnale di quanto la squadra brianzola conti nelle sue prestazioni. Prestazioni che hanno messo in moto i radar delle grandi squadre italiane, secondo quanto scrive il giornalista Daniele Longo il calciatore verrà monitorato in stagione da Roma, Inter e Juventus.