Roma-Milan, fiato sospeso Dybala: i risultati degli esami

Roma-Milan si avvicina e Paulo Dybala rimane osservato speciale dallo staff sanitario giallorosso. Ecco i risultati degli esami dopo l’infortunio della Joya al Bentegodi.

Le prime due uscite stagionali della Roma non hanno regalato gioie ai tifosi giallorossi. La squadra guidata da José Mourinho, assente in panchina causa squalifica, non è andata oltre il pari con la Salernitana in casa prima di cadere al Bentegodi di Verona. Un solo punto contro due avversarie abbordabili fin qui per i giallorossi, attesi venerdì dal primo big match della stagione. Allo stadio Olimpico arriverà il Milan di Stefano Pioli, che occupa al momento la vetta della classifica in Serie A.

Le due squadre arrivano al big match dell’Olimpico in condizioni diametralmente opposte. I rossoneri sono a punteggio pieno dopo due giornate, ed hanno messo a referto sei gol subendone soltanto uno. La Roma è ferma ad una lunghezza in classifica e pesa il rendimento difensivo, con quattro gol già incassati da Rui Patricio, tra i peggiori fin qui. Nella sconfitta del Bentegodi, oltre agli errori individuali e la solita sfortuna sotto porta, ci sono stati anche due stop per infortunio nella squadra giallorossa. Il primo ha coinvolto Nicola Zalewski, che è tornato ad allenarsi e sarà a disposizione del tecnico portoghese. Il secondo è stato lo stop di Paulo Dybala, che ha lasciato il campo poco dopo l’ora di gioco.

Roma-Milan, escluse lesioni per Dybala: l’argentino resta in dubbio per l’Olimpico

Dopo lo stop del Bentegodi l’attaccante argentino è osservato speciale dallo staff sanitario della Roma. Fiato sospeso sulle condizioni della ‘Joya’ in vista del big match contro il Milan, ma i tifosi romanisti possono tirare un primo sospiro di sollievo. I primi esami strumentali a cui si è sottoposto il numero 21 giallorosso hanno escluso lesioni profonde.

L’infortunio di Dybala sarebbe di lieve entità dunque, ma non basta per prevedere il suo utilizzo contro il Milan con certezza. Come riporta il sito del ‘Corriere dello Sport’, nei prossimi giorni la ‘Joya’ dovrà affrontare nuovi esami per certificare l’integrità fisica in vista della sfida di venerdì sera. Non è escluso che il suo ritorno in campo sia dunque rimandato a dopo la sosta nazionali.