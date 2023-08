Addio Roma e plusvalenza totale: accordo a un passo

Calciomercato Roma, addio più vicina e plusvalenza totale per Tiago Pinto. La distanza tra domanda ed offerta diminuisce, l’accordo in uscita sembra dietro l’angolo.

Dopo il suggestivo arrivo di Romelu Lukaku il calciomercato estivo della Roma può riservare nuove sorprese. Il centravanti belga è sbarcato ieri nella Capitale, accolto da una vera e propria marea di tifosi festanti. L’arrivo del bomber belga, oltre a risollevare gli entusiasmi della piazza romanista, può riflettersi anche sulle manovre in uscita in casa giallorossa. Tiago Pinto potrebbe sfoltire la rosa dagli esuberi, cercando anche un tesoretto da reinvestire nei prossimi giorni.

Negli ultimi giorni il dirigente portoghese ha sistemato il pacchetto offensivo della Roma. Prima dell’ingaggio di Lukaku, che arriva in prestito dal Chelsea, Pinto ha chiuso a sorpresa l’operazione Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano ha firmato in giallorosso, arrivando in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. Due innesti che aumentano la profondità della rosa giallorossa, permettendo a José Mourinho di avere più alternative possibili in attacco. In attesa del recupero di Tammy Abraham, finito a sorpresa nel mirino dell’Arabia Saudita, la batteria di esterni offensivi è decisamente affollata. Ed uno di questi potrebbe salutare i giallorossi sullo scoccare della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, addio Solbakken: distanza minima con l’Olympiakos

Fari puntati su Ola Solbakken, attaccante norvegese arrivato a parametro zero la scorsa stagione. I nuovi innesti offensivi potrebbero chiudergli ancora di più spazio in giallorosso e la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale per le casse del club. Accostato al Bologna nelle scorse settimane, ad aver rotto gli indugi per lo scandinavo è ora l’Olympiakos in Grecia.

La squadra biancorossa sembra sempre più vicina all’ingaggio dell’attaccante norvegese. Il classe ’98 potrebbe lasciare la Roma negli ultimi giorni della sessione estiva, permettendo a Tiago Pinto di mettere a segno una plusvalenza pura. Si era parlato di distanza di un milione, a fronte dell’offerta ellenica di 5 milioni di euro. Ora, secondo quanto evidenzia il giornalista Attilio Malena su Twitter, i contatti tra i due club sono continui e la distanza si sarebbe assottigliata. Il norvegese potrebbe fare le valigie e sbarcare ad Atene a stretto giro di posta.