Domino Lukaku e addio Abraham: 50 milioni in Arabia

Calciomercato Roma, l’arrivo di Romelu Lukaku potrebbe aprire a sorpresa le porte all’addio per Tammy Abraham. Maxi offerta dall’Arabia Saudita per il numero 9

Le vie del calciomercato sono infinite e potrebbero aprire ad un effetto domino a sorpresa nel calciomercato in uscita della Roma. Nella giornata di ieri è finalmente sbarcato nella Capitale il nuovo centravanti, Romelu Lukaku. L’attaccante belga va a colmare il vuoto lasciato dal brutto infortunio occorso a Tammy Abraham, che continua nel suo percorso di recupero. Ma non è da escludere una svolta a sorpresa per il centravanti inglese, finito nel mirino dell’Arabia Saudita dopo l’arrivo di Big Rom a Roma.

Il parco attaccanti in casa Roma è ora al completo. In attesa dell’ufficialità di Romelu Lukaku, che ha già sostenuto le visite mediche con la Roma, i giallorossi si sono assicurati anche Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen. L’iraniano ed il gigante belga garantiranno nuove e diverse soluzioni a mister José Mourinho, atteso dal ritorno in panchina venerdì sera, nella sfida al Milan di Stefano Pioli. Non è da escludere la presenza in panchina di Big Rom, mentre ne avrà ancora per qualche mese l’altro centravanti arrivato dal Chelsea, Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha subito nell’ultima partita della scorsa stagione la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Roma, Lukaku spinge Abraham verso l’addio: sirene arabe per il numero 9 giallorosso

Proprio l’infortunio del centravanti ha costretto la Roma a rivedere i piani di calciomercato estivo. Da un lato bloccandone la cessione, dall’altro aprendo la caccia all’erede del numero 9. Erede individuato alla fine in Romelu Lukaku, nome che ha fatto esplodere di gioia la piazza romanista. Ma non è da escludere una sorpresa in uscita nel futuro immediato.

L’attacco della Roma è ora un settore più affollato, oltre a Lukaku e Azomun in rosa ci sono Belotti, Solbakken ed El Shaarawy utilizzabili nelle scelte offensive del tecnico portoghese. In attesa del recupero di Abraham, previsto nei primi mesi del prossimo anno, che però potrebbe salutare in anticipo. Come evidenzia il sito Calciodangolo.com infatti, in Arabia Saudita ci sarebbe l’interesse dell’Al Ettifaq. Secondo il portale il club ha già contattato Roma ed entourage, raccogliendo il sì del calciatore. Operazione da 50 milioni di euro complessivi: 20 milioni per il cartellino dell’attaccante, che vorrebbe un triennale da almeno 10 mln a stagione.