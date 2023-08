Offerta al Barcellona per il gioiellino: contatto diretto con Mourinho

Calciomercato Roma, offerta al Barcellona e contatto con Mourinho per rinforzare la squadra. Gli ultimi aggiornamenti.

Tante le vicende e le evoluzioni di questa parentesi finale di calciomercato, infiammato certamente dalla vicenda Lukaku e da un approdo in grado di sollevare le non poche preoccupazioni di una piazza reduce dalla disperata attesa di un importante arrivo in attacco.

Dopo aver inseguito plurimi elementi ed essersi imbattuta in una parentesi non poco tesa per la ricerca di un nuovo centravanti, la società ha consegnato a Mourinho un elemento da 90, per il quale si attende una firma ormai prossima ma che comunque potrebbe essere non destinata a chiosare definitivamente il calciomercato.

Il modus operandi di Tiago Pinto e colleghi potrebbe infatti passare anche per nuove evoluzioni e decisioni su plurimi fronti, a partire dalle possibili uscite finali in alcune zone di campo. Tra queste, si parla da qualche giorno del possibile addio di Spinazzola, concretizzabile solo previo l’incastro degli elementi giusti. La trattativa del Manchester United per Cucurella ha però eliminato il sostrato per la felice riuscita di tale scenario.

Calciomercato Roma, contatto con Mourinho: 3 milioni al Barcellona per il gioiellino

In attesa di evoluzioni anche sul fronte Solbakken, finito nel mirino di un Olympiacos che momentaneamente offre circa un milione in meno rispetto alle pretese della Roma, si evidenzino le ultime notizie dalla Spagna relativamente al giovane giocatore del Barcellona finito nel mirino dei giallorossi.

Ci riferiamo ad Angel Alarcon, facente parte della lunga lista di gioiellini blaugrana appartenente alla generazione di chi, come Gavi, Almeida o Valle si sia plasmato pian piano sotto l’egida del glorioso club catalano. Tornato al top la scorsa stagione dopo un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per circa un anno, secondo El Nacional Cat sarebbe stato contattato da Mourinho per persuaderlo a trasferirsi nella Capitale.

Lo Special One avrebbe garantito lui centralità nel progetto: la Roma potrebbe intanto arrivare ad offrire circa 3 milioni di euro per il classe 2004, legato contrattualmente al Barca per altri due anni.