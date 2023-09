DIRETTA Calciomercato Roma e non solo: tutte le trattative last minute

Oggi alle 20 si chiude il calciomercato estivo, con la Roma che ha completato la campagna acquisti prendendo Lukaku dal Chelsea

La Roma oggi si sta preparando per scendere in campo contro il Milan alle 20.45. I giallorossi sono chiamati a riscattare l’inizio di questa stagione, che non ha per niente entusiasmato i tifosi, né Mourinho. Lo Special One, infatti, ha dovuto assistere da lontano alle due partite con Salernitana ed Hellas Verona in cui era squalificato e non è potuto scendere in campo al fianco della squadra come avrebbe voluto.

Intanto, non ci saranno nuovi movimenti di calciomercato da parte dei giallorossi, che hanno completato la rosa con l’arrivo di Romelu Lukaku. Il gigante belga arriva in prestito dal Chelsea, che ha deciso di accettare la proposta della Roma sulle richieste. Lo stesso ha fatto l’attaccante belga, che ha deciso di rinunciare a ben 4 milioni di stipendio per poter lavorare per la terza volta insieme a Mourinho dopo le avventure con i Blues e con il Manchester United.

Oltre ai giallorossi, però, gli altri club di Serie A e d’Europa hanno ancora molti colpi in canna, con le rose che devono ancora essere completate. Per questo è normale aspettarci una serie di colpi sia in entrata che in uscita, come quello che sta per completare Tiago Pinto con l’addio di Ola Solbakken.

Calciomercato, le ultime ore della finestra estiva

Ecco qui gli ultimi colpi della finestra estiva di calciomercato:

13:30 – In chiusura Maxime Lopez alla Fiorentina dal Sassuolo.

12:05 – Fatta per Davy Klaasen all’Inter, il centrocampista arriva dall’Ajax.

11:30 – Ufficiale l’addio di Leonardo Bonucci alla Juventus. Il difensore ha firmato con l’Union Berlino.

10.30 – Secondo Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo nel mirino Patson Daka.

10.15 – L’Atalanta ufficializza l’arrivo di Emil Holm dallo Spezia.

9.54 – Secondo Sky Sport è fatta per Okoli dall’Atalanta al Frosinone.

9.41 – Come riporta Calciomercato.it, l’arrivo di Lorenzo Colombo al Monza è ai dettagli.

9.00 – Klaasen è a Milano e firmerà un biennale con l’Inter, come riporta Sky Sport.

8.27 – Duvan Zapata ha completato le visite mediche con il Torino, da Calciomercato.it.

8.00 – Oggi sono previste le visite mediche di Solbakken con l’Olympiakos.