Infortunio e 4 mesi di stop, UFFICIALE: salta la Roma

Infortunio per il nuovo attaccante e lungo stop dopo l’operazione chirurgica. Il calciatore tornerà tra 4 mesi, salta anche la sfida con la Roma.

La Roma di José Mourinho si è resa protagonista di un avvio di stagione più complicato del previsto. Nelle prime tre gare del nuovo campionato i giallorossi hanno raccolto solo un punto, all’esordio in casa contro la Salernitana. Dopo sono arrivate due sconfitte consecutive, contro l’Hellas Verona al Bentegodi e contro il Milan allo stadio Olimpico. E dopo le prime tre gare ufficiali la squadra allenata da José Mourinho già fa la conta degli infortunati, ma non è la sola.

La sosta per le nazionali arriva in un momento delicato in casa Roma, reduce dalla deludente sconfitta interna contro il Milan. José Mourinho tornerà a lavorare a Trigoria senza tanti giallorossi, convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Oltre a dover fare i conti con le assenze per la sosta, sono tre i calciatori fermi ai box per guai fisici. L’ultimo ad alzare bandiera bianca in casa Roma è stato Houssem Aouar, il centrocampista ex Lione ha accusato un problema muscolare contro il Milan, ora c’è tanta attesa per gli esami strumentali del calciatore algerino.

Tegola Udinese, operazione e 4 mesi di stop per Brenner: salta anche la Roma

Oltre allo stop del centrocampista Aouar lo staff sanitario giallorosso segue con attenzione le condizioni di Paulo Dybala e Renato Sanches. Anche loro alle prese con guai muscolari, nel frattempo in casa Udinese arriva una pesante tegola in attacco per mister Sottil.

La compagine friulana dovrà fare a meno per 4 mesi di uno dei volti nuovi dopo la campagna acquisti estiva. L’attaccante brasiliano Brenner ha subito un intervento chirurgico che lo terrà fuori dai campi fino al prossimo anno, salta anche la sfida alla Roma in programma a fine novembre. Ecco il comunicato dei bianconeri: “Udinese Calcio comunica che Brenner si è sottoposto ad intervento chirurgico per la sutura tendinea del retto femorale della coscia destra. L’intervento, effettuato a Barcellona presso la clinica del professor Cugat, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà subito il percorso di riabilitazione con un prognosi di 4 mesi.“