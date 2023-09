Operazione e lungo stop UFFICIALE: salta la Roma

Nuova tegola in Serie A prima della sfida alla Roma di José Mourinho. Dopo la ricaduta il calciatore è stato operato, ora è iniziato il percorso riabilitativo, ecco il report ufficiale.

L’inizio di stagione è stato fin qui travagliato in casa Roma. La squadra guidata da José Mourinho ha raccolto un solo punto nelle prime tre giornate di Serie A. Oltre ai risultati sul campo a preoccupare la piazza romanista è anche la situazione dell’infermeria, con diversi problemi muscolari da gestire per lo staff sanitario giallorosso. A partire dalla condizione di Paulo Dybala, neanche in panchina contro il Milan, agli stop di Renato Sanches ed Aouar, oltre a Nicola Zalewski.

Ma la grana infortuni non tocca solo la Roma, anche una delle prossime avversarie dei giallorossi deve fare i conti con un lungo stop ufficiale. La squadra guidata da José Mourinho, che spera di riavere forze fresche dopo la sosta nazionali, tornerà in campo il 17 settembre allo stadio Olimpico contro l’Empoli. La sfida alla squadra toscana sarà la prima di un mini ciclo fondamentale in casa giallorossa, tra il proseguo del campionato e l’esordio in Europa League l’undici guidato dallo Special One non può permettersi nuovi passi falsi. E tra le sfide in Serie A che attendono i giallorossi, dopo la prima trasferta europea, c’è la gara in casa del Torino di Ivan Juric.

Tegola Djidji in casa Torino, intervento chirurgico e lungo stop UFFICIALE: niente Roma

La squadra granata ha trovato il primo successo stagionale, imponendosi di misura sul Genoa di Gilardino. E la Roma sarà ospite del Torino nel turno di campionato successivo alla sfida interna contro l’Empoli, nel fine settimana del 24 settembre. Tre giorni prima l’esordio in Europa League, in casa dello Sheriff Tiraspol.

La squadra granata non avrà a disposizione contro la Roma il difensore Koffi Djidji. Quest’ultimo, dopo esser stato fermo dalla scorsa stagione, è stato operato chirurgicamente a Montecarlo. Il difensore centrale dovrà recuperare da una fastidiosa ernia, che lo aveva costretto sotto ai ferri già nei mesi scorsi. Ecco il report ufficiale apparso sul sito del Torino: “Il calciatore Koffi Djidji è stato sottoposto oggi a Montecarlo presso l’Institut Monégasque de Médecine et de chirurgie du Sport ad intervento di addominoplastica dal Professor Gilles Reboul, alla presenza dello staff medico del Torino FC. L’atleta inizierà immediatamente il percorso riabilitativo.”