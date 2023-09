De Rossi e Mourinho decisivi: vuole la Roma

Calciomercato Roma, José Mourinho e Daniele De Rossi decisivi per il calciatore che si candida a vestire il giallorosso. Ecco le parole del diretto interessato in conferenza stampa.

A meno di una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato c’è una nuova apertura ufficiale al ritorno alla Roma. Le parole in conferenza stampa non sono passate inosservate agli addetti ai lavori, con l’elogio del lavoro di José Mourinho ed il fattore Daniele De Rossi decisivi per l’ex calciatore giallorosso. Ecco il passaggio in conferenza stampa, in cui il difensore esce allo scoperto su un futuro ritorno a vestire i colori della Roma.

Dall’elogio a mister José Mourinho a Daniele De Rossi idolo, dentro e fuori dal campo, l’ex Roma è uscito allo scoperto dopo la firma in Serie A. Il campionato si è fermato, per la prima sosta nazionali della stagione, con la squadra giallorossa che si è resa protagonista di una partenza da dimenticare. Un solo punto nelle prime tre giornate per l’undici guidato da José Mourinho, che ha ritrovato la panchina solo nell’ultima sfida interna, persa di misura contro il Milan. Ora i giallorossi sono chiamati a rialzare la testa in casa, domenica 17 settembre contro l’Empoli. Buone notizie sono arrivate da Trigoria per lo Special One, che ha ritrovato Paulo Dybala in gruppo. E la sosta regala un nuovo retroscena di mercato, ecco le parole sul possibile ritorno alla Roma e non solo.

Calciomercato, il ritorno a Roma, Mourinho e De Rossi: Calafiori esce allo scoperto

Il terzino Riccardo Calafiori si è presentato in conferenza stampa dopo la firma con il Bologna. Il laterale sinistro, classe 2002, torna in Serie A dopo l’avventura al Basilea. Toccando tanti temi nell’appuntamento con i cronisti, l’ex giallorosso ha parlato ampiamente anche della Roma.

Il ventunenne è stato presentato dalla squadra emiliana ed ha parlato del lavoro svolto con José Mourinho, prima del trasferimento in Svizzera oltre dodici mesi fa. Sul tecnico della Roma il terzino ha le idee chiare: “Ti cambia tanto a livello di carisma, è quello che dà alle sue squadre.” Sul proprio idolo: “A livello di ruolo tanti giocatori mi sono sempre piaciuti. A livello di persone De Rossi, mi ha aiutato tantissimo.” Sull’apertura fatta per il ritorno a Roma in passato: “Sulla Roma avevo risposto ad una domanda che mi era stata posta sul fatto che mi avrebbe fatto certamente piacere.”