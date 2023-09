Colpaccio Roma e assist ufficiale: appuntamento per la firma

Calciomercato Roma, c’è l’assist ufficiale a Tiago Pinto per piazzare il colpaccio in entrata. Conferma diretta dalla dirigenza e appuntamento fissato per la firma.

Conferma ufficiale e nuovo assist per la firma con la Roma. Ecco le parole del dirigente che aprono le porte al colpaccio per Tiago Pinto. Il responsabile del calciomercato in casa Roma che è intervenuto in conferenza stampa a Trigoria nei giorni scorsi. Il dirigente portoghese ha toccato tantissimi temi nel consueto appuntamento con i cronisti, a partire dalla questione rinnovi ed obiettivi sfumati nelle scorse settimane. Il general manager si è sbottonato anche sul prossimo colpo in entrata della squadra giallorossa, colpo che in queste ore sembra sempre più vicino.

In conferenza stampa Tiago Pinto è stato un vero e proprio fiume in piena. Il portoghese ha respinto ogni ipotesi di spaccatura con il connazionale in panchina, José Mourinho e non solo. Rispondendo alle domande dei cronisti accorsi a Trigoria il dirigente ex Benfica è tornato a sbilanciarsi su uno dei nomi che hanno animato la campagna acquisti estiva della Roma, Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano, classe 2003, sembrava ad un passo dalla firma con la squadra giallorossa, prima che il Santos bloccasse l’operazione in uscita. Proprio dalla dirigenza del Peixe, arriva in queste ore l’annuncio che apre le porte allo sbarco in Serie A del giovane attaccante verde oro.

Calciomercato Roma, svolta Marcos Leonardo: l’annuncio del DG del Santos

A parlare della situazione legata al futuro di Marcos Leonardo è stato il direttore generale del Santos, Alexandre Gallo. Il DG brasiliano è tornato a parlare del proprio attaccante, rinviando i discorsi di addio ai prossimi mesi.

Alexandre Gallo esce allo scoperto dopo la mancata firma dell’attaccante con la Roma: “Dal Santos tutti i protagonisti degli ultimi anni sono stati venduti. Marcos Leonardo ha capito il momento delicato ed ha accettato di aspettare.” Attesa che potrà consumarsi nei mesi invernali, il DG apre le porte all’addio del classe 2003: “Abbiamo aumentato il suo ingaggio ed abbiamo messo in piedi alcune regole affinché potrà partire nella prossima finestra di mercato, sempre che la cosa sarà interessante per il Santos.”