Esonero UFFICIALE e sostituto pronto: Mourinho ha un rivale in meno

Svolta improvvisa in Europa con l’esonero ufficializzato in queste ore. Effetto domino anche sul futuro di José Mourinho, il portoghese ha un rivale in meno.

Ribaltone tecnico ufficiale nel calcio europeo, c’è l’esonero comunicato a sorpresa che coinvolge anche un potenziale rivale di José Mourinho. L’addio si è consumato dopo un periodo decisamente negativo in campo, con cinque gare senza vittorie e tre sconfitte consecutive decisive per il cambio in panchina. L’erede sembra già esser stato individuato, con un allenatore protagonista anche di un intreccio con il tecnico portoghese della Roma.

La sosta delle nazionali regala un colpo di scena che sconvolge gli equilibri del calciomercato delle panchine in giro per l’Europa. La Nazionale italiana è stata protagonista di un ribaltone sorprendente nelle ultime settimane, con l’addio a Roberto Mancini, nuovo CT dell’Arabia Saudita. Contestualmente la selezione azzurra ha scelto Luciano Spalletti, fresco dello Scudetto vinto a Napoli, come erede del commissario tecnico marchigiano. L’ex Roma ha esordito con uno scialbo 1-1 contro la Macedonia del Nord, gara in cui si è fermato per infortunio Gianluca Mancini, che ha lasciato oggi il ritiro azzurro. Nel frattempo arriva un esonero ufficiale che stravolge il futuro delle panchine nel vecchio continente.

Germania, esonero ufficiale per Flick: Nagelsmann vicino alla panchina della Nazionale

Hansi Flick è stato ufficialmente esonerato come CT della Germania. La federazione tedesca ha emesso un comunicato che solleva dagli incarichi tecnici l’ex Bayern Monaco, fatale la sconfitta per 1-4 arrivata ieri contro il Giappone a Wolfsburg. Ora il casting per l’eredità del commissario tecnico è aperto.

Hansi Flick paga un periodo negativo in campo della Nazionale tedesca, reduce da cinque gare consecutive senza vittorie. L’ex commissario tecnico è stato salutato dalla Federazione, che ora è a caccia dell’erede. Secondo il sito della ‘Bild’, il nuovo CT tedesco potrebbe essere Julian Nagelsmann. Il tecnico classe ’87 è stato protagonista di un intreccio in panchina con José Mourinho. In passato proprio come nuovo allenatore della Roma, in ottica futura in quota Real Madrid al pari dello Special One.