Infortuni Roma, un solo recupero per Mou: scelta obbligata

Prosegue la marcia di avvicinamento a Roma-Empoli e José Mourinho continua a fare la conta degli infortuni. Un solo recupero in vista della sfida dell’Olimpico: ecco la scelta obbligata.

La Roma è chiamata a rialzare la testa dopo la complicata partenza stagionale. Nelle prime tre gare di campionato la squadra guidata da José Mourinho ha collezionato un solo punto in classifica, all’esordio casalingo contro la Salernitana. In seguito le sconfitte in casa dell’Hellas Verona ed all’Olimpico contro il Milan. Diventano fondamentali i tre punti contro l’Empoli di Paolo Zanetti, fanalino di coda in classifica dopo i primi 270 minuti di Serie A.

Vietato sbagliare, i tre punti sono la missione obbligata della Roma di Mourinho in vista della sfida casalinga all’Empoli. La compagine toscana è ferma a zero punti in campionato, mentre i giallorossi hanno racimolato fin qui solo un punto. La vetta della classifica già dista otto lunghezze, occupata dalle due milanesi a punteggio pieno. Per cercare di scalare posizioni, dopo la falsa partenza delle prime tre gare, la Roma dovrà conquistare i tre punti contro l’Empoli. Risultato obbligatorio per le ambizioni dei giallorossi e scelte obbligate per mister José Mourinho. Mentre si attendono novità positive dal pieno recupero di Paulo Dybala, a centrocampo la coperta continua ad essere corta.

Roma-Empoli, scelte obbligate a centrocampo per Mou: stop Pellegrini e dentro Aouar

L’infermeria giallorossa è stata piena in queste prime settimane. In particolare a centrocampo ci sono stati gli sto di Renato Sanches prima e Aouar poi, senza contare il precario stato di forma di Lorenzo Pellegrini. Proprio il capitano giallorosso, che aveva dato il cambio all’ex Lione infortunato, si è fermato in Nazionale nei giorni scorsi.

Oltre al capitano c’è stato anche lo stop di Gianluca Mancini con l’Italia di Spalletti, anche il difensore rimane sorvegliato speciale dallo staff sanitario giallorosso. Per quel che riguarda a centrocampo, secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, José Mourinho può contare solo nel recupero di Houssem Aouar. Niente da fare quindi per Lorenzo Pellegrini, il numero 7 giallorosso dovrà ancora attendere prima di tornare a completa disposizione del tecnico portoghese.