Juventus, non solo Pogba: altri guai legali

Juventus nei guai, non solo il caso Paul Pogba a tormentare la squadra bianconera. Nuovi guai legali in vista per i piemontesi, la questione si risolverà in Tribunale.

Continuano ad avvivare cattive notizie in casa Juventus nelle ultime ore. Il club bianconero è stato scosso dal caso che ha coinvolto Paul Pogba nelle giornata di ieri. Il centrocampista francese è risultato positivo al testosterone, in seguito al test anti doping svolto dopo l’esordio dei bianconeri in casa dell’Udinese. A poche ore di distanza dalla notizia che ha colto tutti di sorpresa, spunta un nuovo procedimento legale nei confronti del club piemontese.

Dopo le prime tre giornate di Serie A la Juventus di Massimiliano Allegri occupa la terza posizione in classifica, subito dietro la coppia milanese. La Roma di José Mourinho, dopo un complicato addio di stagione, è rilegata nei bassifondi della graduatoria, con un solo punto dopo i primi 270 minuti di campionato. I giallorossi sono chiamati a rialzare la testa a partire da domenica sera, in casa contro l’Empoli di Zanetti. La compagine toscana è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus, mentre la squadra bianconera deve fare i conti anche con le vicende extra campo.

Juventus, altri guai dopo il caso Pogba: Bonucci fa causa al club bianconero

Ieri è scoppiato il caso Pogba. Il centrocampista francese è risultato positivo ai test anti doping svolti dopo la sfida in casa dell’Udinese. Ora, in attesa di nuovi aggiornamenti sul caso, che potrebbe portare ad una lunga squalifica, si aggiunge una nuova vicenda extra calcistica.

Leonardo Bonucci, passato all’Union Berlino dopo tante voci di mercato che lo volevano anche nei radar della Roma, ha deciso di intraprendere una causa legale contro la Juventus. Il difensore classe ’87, secondo quanto si legge sul sito di SportMediaset, la motivazione è di “Danni di natura professionale e d’immagine“. Il calciatore ha fatto sapere che, in caso di vittoria in Tribunale, l’eventuale somma economica fruttata sarebbe devoluta in beneficienza. Un nuovo scossone dopo l’addio all’ex capitano in casa Juventus.