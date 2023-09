La clausola segreta allontana Mourinho: è fuori

Futuro José Mourinho, spunta la clausola segreta che può allontanare lo Special One dalla Roma. Dopo il ribaltone in nazionale si scatena l’effetto domino a sorpresa.

Intreccio Europeo ed effetto domino a cascata che coinvolge tante panchine in giro per il continente. Il futuro di José Mourinho alla Roma rimane ancora un’enigma da risolvere. Il tecnico portoghese è entrato nel suo ultimo anno di contratto e finora non ci sono stati segnali di rinnovo intorno al futuro dello Special One. La falsa partenza della squadra giallorossa, fin qui un solo punto nelle prime tre giornate di Serie A, ha gettato nuove ombre sulla permanenza del portoghese nella Capitale.

José Mourinho è entrato nel suo terzo e, salvo rinnovo, ultimo anno di contratto alla guida della Roma. Il tecnico portoghese, che ha ammesso di aver respinto diversi abboccamenti da quando è tecnico dei giallorossi, potrebbe lasciare Trigoria a fine stagione. La nuova annata in campo si è aperta nel peggiore dei modi, un solo punto in tre partite e tante lacune mostrate dai calciatori in campo. Ora l’occasione per rialzare la testa si avvicina, domenica sera allo stadio Olimpico ci sarà la sfida tra Roma ed Empoli. Nell’ultima sconfitta casalinga contro il Milan aveva sorpreso il silenzio stampa del tecnico portoghese, che ha scelto di non parlare dopo la gara dell’Olimpico. Per il futuro del tecnico giallorosso, si è accesa a più riprese la pista del ritorno al Real Madrid.

Futuro Mourinho, intreccio con Xabi Alonso: decisiva la panchina della Germania

Lo Special One non è l’unico candidato alla panchina dei Blancos, pronta a salutare Carlo Ancelotti. Altri profili sono stati accostati al radar di Florentino Peres, come Zidane, Nagelsmann, Raul ed un altro ex Real come Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen. L’ex centrocampista, incrociato dalla Roma in Europa League in semifinale, sembra però finito nel mirino del Liverpool.

A scatenare il clamoroso effetto domino sarebbe l’esonero di Hansi Flick sulla panchina della Germania. Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra la federazione tedesca starebbe tentando l’assalto a Jurgen Klopp dal Liverpool. E stando a quanto riporta il sito Mirror.co.uk, i Reds si sarebbero già tutelati con l’alternativa Xabi Alonso. Lo spagnolo raggiungerebbe la Premier League grazie ad una clausola segreta inserita nel contratto con il Bayer.