Torino-Roma, doppio recupero per Mou: un big torna titolare

Torino-Roma, dopo lo stop di Renato Sanches in Europa League arrivano buone notizie per José Mourinho. Doppio recupero in vista: un big subito in campo dal primo minuto.

In queste ore la Roma sta tornando dalla lontana trasferta di Tiraspol. Ieri la squadra giallorossa ha superato per 1-2 lo Sheriff guidato da Roberto Bordin. La rete decisiva del match è stata siglata da Romelu Lukaku, alla seconda marcatura consecutiva con la maglia giallorossa. Al termine della gara lo squalificato José Mourinho ha bacchettato la prova dei suoi, e lanciato un allarme sulle condizioni di Renato Sanches. In attesa dei test clinici previsti per il centrocampista ex PSG, in vista della prossima gara lo Special One dovrebbe recuperare due big.

Tra poche ore la Roma tornerà a lavorare a Trigoria, dopo la prima giornata del gruppo G di Europa League. La squadra giallorossa ha trovato tre punti, non senza affanno, in casa dello Sheriff Tiraspol. Dopo la trasferta nella lontana Transnistria la squadra guidata da José Mourinho scenderà in campo in altre due trasferte consecutive, la prima domenica sera in casa del Torino di Ivan Juric. Nella sfida di ieri si è fermato nella prima frazione di gioco il centrocampista portoghese Renato Sanches. Ora la sua presenza in vista della trasferta in Piemonte rimane in fortissimo dubbio, in attesa dei risultati degli esami a cui si sottoporrà l’ex PSG. Lo Special One però, che vuole continuità dopo due vittorie consecutive, può ben sperare per un doppio recupero importante in vista della sfida con la squadra granata.

Torino-Roma, Mou ritrova Pellegrini e Smalling: l’inglese verso una maglia da titolare

Non hanno preso parte alla trasferta di Tiraspol gli infortunati Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini. Entrambi i calciatori hanno messo nel mirino la sfida al Torino di domenica sera, e José Mourinho starebbe meditando di lanciare uno dei due dal primo minuto in casa della squadra granata.

Secondo quanto riporta il sito de ‘Il Romanista’, entrambi i calciatori sono sulla via del pieno recupero in vista di Torino-Roma. Il capitano dovrebbe tornare regolarmente tra i convocati, per poi accomodarsi in panchina a vantaggio del terzetto Cristante – Paredes – Aouar. Mentre Chris Smalling potrebbe giocare da titolare la sfida ai granata, relegando in panchina Ndicka.