Accordo storico FIGC: VAR subito in diretta TV

Rivoluzione VAR in Serie A. Grazie allo storico accordo siglato tra FIGC e l’emittente DAZN gli audio dei dialoghi tra gli arbitri finiranno in diretta televisiva con effetto immediato.

L’introduzione del VAR è da sempre oggetto di discussione nel mondo calcistico. In Serie A il Video Assistant Referee è stato adottato nel campionato italiano a partire dalla stagione 2017-18. Nel corso degli anni non sono mancate modifiche nel mondo arbitrale nel rapporto con l’assistenza della tecnologia, novità che spesso sono state accompagnate anche da molteplici critiche sul tema. Ora, grazie ad un accordo storico chiuso tra FIGC e l’emittente privata DAZN.

Svolta totale nel rapporto tra VAR e media in vista in Serie A. Gli audio dei dialoghi tra i direttori di gara e gli assistenti in sala VAR saranno resi pubblici in diretta televisiva. L’accordo tra FIGC e DAZN apre un nuovo capitolo rivoluzionario sul tema dell’assistenza video ai fischietti della Serie A. Rivoluzione che parte con effetto immediato, già da questo turno di campionato, i dialoghi intorno alle scelte arbitrali andranno in onda dopo le gare. A chiudere il turno della quinta giornata di Serie A sarà proprio la Roma di José Mourinho, che scenderà in campo domani sera, in casa del Torino di Ivan Juric,

Serie A, accordo FIGC-DAZN: l’audio del VAR subito in diretta TV

Ad innescare la svolta è stato l’accordo trovato tra la Federcalcio italiana e l’emittente privata DAZN. Gli audio dei dialoghi tra i Var e i direttori di gara saranno trasmessi in diretta televisiva a partire da domani sera. Nell’ultima gara di campionato della Roma ci sono state polemiche per il mancato intervento del VAR nei confronti dell’empolese Cancellieri, che ha colpito il difensore Ndicka allo stadio Olimpico.

Secondo quanto rilancia l’ANSA i dialoghi tra direttori di gara ed assistenti nella sala monitor del VAR andranno in onda nella trasmissione ‘Sunday night square‘, dove si analizzeranno i casi più spinosi. In studio per l’occasione ci sarà domani Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri in Serie A.