Addio Roma, Mourinho decisivo: Milan all’assalto

Calciomercato Roma, l’addio alla squadra giallorossa sembra già scritto a fine stagione. Mourinho ha deciso e all’orizzonte c’è la corte del Milan di Stefano Pioli.

Serie A torna in campo per la quinta giornata in calendario. A chiudere il turno sarà la Roma di José Mourinho, a caccia di continuità di risultati lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico. Questa sera la squadra giallorossa sarà ospite del Milan di Stefano Pioli, che si rende protagonista di un nuovo intreccio di calciomercato con la squadra giallorossa. Latorna in campo per la quinta giornata in calendario. A chiudere il turno sarà la, a caccia di continuità di risultati lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico. Questa sera la squadra giallorossa sarà ospite del Torino di Ivan Juric , protagonista di un positivo avvio di stagione fin qui. Ieri è tornato alla vittoria ildi Stefano Pioli, che si rende protagonista di un nuovocon la squadra giallorossa.

Il quinto turno di serie A ha già regalato diversi spunti interessanti nelle gare fin qui disputate. Ieri c’è stato il ritorno alla vittoria del Milan, che nello scorso turno di campionato è stato travolto dall’Inter di Inzaghi. Rossoneri che ritrovano tre punti di misura contro l’Hellas Verona, grazie alla rete di Leao ad inizio gara. La squadra guidata da Stefano Pioli nella sessione estiva di calciomercato si è resa protagonista di molti intrecci con le manovre di Tiago Pinto in casa Roma. A partire dall’obiettivo Frattesi, finito poi proprio all’Inter, passando per Morata e Scamacca, con i centravanti che vennero accostati ad entrambe le squadre nei mesi scorsi.

Calciomercato Roma, addio Renato Sanches già deciso: il Milan in agguato

Ora un nuovo intreccio di mercato collega le due squadre, puntando dritto ad un centrocampista sbarcato a Trigoria da poche settimane. Parliamo di Renato Sanches, arrivato dal PSG insieme al collega di reparto Leandro Paredes ed ora frenato da un nuovo infortunio muscolare.

Secondo quanto rimbalza dalla Spagna il centrocampista portoghese non rientra nei piani futuri della Roma. Il portale Fichajes.net evidenzia come José Mourinho abbia già deciso di non prolungare l’esperienza con Renato Sanches oltre la scadenza del prestito stagionale. Ed in caso di ritorno al PSG il Milan avrebbe già pronta l’offerta per regalare l’ex Benfica a Stefano Pioli per la prossima stagione.