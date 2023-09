Lesione al legamento e operazione UFFICIALE: attaccante KO

Nuova tegola in Serie A e lungo stop ufficiale in vista. C’è la lesione al legamento crociato con l’operazione chirurgica già fissata: il calciatore salta anche la sfida alla Roma di Mourinho.

Incubo infortuni nel campionato italiano, c’è un nuovo lungo stop in vista dopo i risultati ufficiali dei test clinici. C’è la lesione al legamento crociato con l’operazione già fissata. Una nuova tegola con cui fare i conti per una delle prossime avversarie della Roma, che non avrà a disposizione uno dei suoi titolari in attacco. Ecco il comunicato ufficiale dopo i controlli svolti dallo staff medico, il calciatore tornerà a giocare nel 2024.

Un nuovo lungo infortunio da registrare in Serie A in questo avvio di stagione. Lo staff sanitario della Roma ha il suo bel da fare, con i tanti stop fisici accusati dai calciatori giallorossi fin qui, ma anche le prossime avversarie della squadra guidata da José Mourinho devono fare i conti con diverse tegole. Nelle scorse ore c’è stata la tegola Dodò in casa Fiorentina, con il terzino brasiliano che ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stesso infortunio e lungo stop con cui deve fare i conti anche il Monza di Raffaele Palladino, reduce dal pareggio per 1-1 maturato in casa della Lazio.

Tegola Caprari per il Monza, lesione al legamento crociato: salta anche la Roma

L’attaccante Gianluca Caprari, ex Roma, ha riportato la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore volerà in Spagna per sottoporsi ad intervento chirurgico e ne avrà per diversi mesi. Scontata dunque la sua assenza in vista della sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Monza, in programma il 22 ottobre.

L’attaccante si era fermato durante la gara Monza-Lecce, lasciando il campo sconsolato e vistosamente dolorante. Le prime impressioni sono state confermate in via ufficiale dalla squadra brianzola, che ha emesso un comunicato sul proprio sito. Ecco cosa si legge sul portale del Monza: “Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore.“