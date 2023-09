Il presidente dice no a Totti: “Sarebbe offensivo”

Il presidente esce allo scoperto allontanando l’ipotesi di un arrivo di Francesco Totti in società: “Sarebbe offensivo”. Ecco l’annuncio in diretta radiofonica del patron.

Nel giorno del compleanno di Francesco Totti, sono 47 le candeline spente oggi dal Capitano, il presidente di Serie A esce allo scoperto in diretta. Il patron di una delle prossime avversarie della Roma ha rifiutato categoricamente un possibile arrivo della Bandiera giallorossa in società. Il presidente ha anche toccato diversi temi, compreso il tifo mai celato per la squadra giallorossa, anche in ottica calciomercato.

La Roma di José Mourinho è attesa da due gare delicatissime in campionato. La squadra giallorossa farà visita domani al Genoa di Alberto Gilardino, con il fischio di inizio dello stadio Marassi fissato alle ore 20:45. In seguito sarà la volta di tornare allo stadio Olimpico, per affrontare un’altra squadra neopromossa che sta stupendo in questo inizio di stagione, il Frosinone dell’ex Di Francesco. Il patron della squadra ciociara, che attualmente staziona in classifica ad 8 punti come il Napoli, è intervenuto in diretta radiofonica in queste ore. Tra i tanti temi toccati spiccano gli intrecci di calciomercato con la Roma, squadra per cui Maurizio Stirpe fa il tifo fin da bambino, ed il futuro di Francesco Totti, che oggi compie 47 anni.

Frosinone, Stirpe allo scoperto prima della Roma: dal calciomercato al futuro di Totti

Il patron del Frosinone è intervenuto in diretta ai microfoni di Rete Sport. Sul feeling di mercato tra Roma e Frosinone, Stirpe ha dichiarato: “Idealmente c’è, dal punto di vista operativo non è che in questo momento c’è una grande collaborazione, ma se ci saranno le condizioni per farlo a noi farà sicuramente piacere.“

Il presidente Stirpe poi è stato interrogato sull’ipotesi di portare Francesco Totti in società, dopo aver ingaggiato il figlio del Capitano per la formazione Primavera. Il numero uno del Frosinone ha le idee chiare, e respinge l’ipotesi così: “Sarebbe offensivo, perché Francesco è la Roma, ci fa piacere ovviamente averlo come ospite nelle nostre strutture e allo stadio, ma Francesco se dovesse avere un rapporto di collaborazione dovrebbe avvenire con la Roma.“