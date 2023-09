Esonero Mourinho, spunta la data: doppio ultimatum

La posizione di José Mourinho è sempre più traballante in casa Roma. L’ipotesi esonero ha già una data e c’è il doppio ultimatum allo Special One.

La Roma di José Mourinho è uscita con le osse rotte dallo stadio Marassi. Le quattro reti con cui il Genoa, guidato in panchina da Alberto Gilardino, si è sbarazzato della squadra giallorossa pesano come macigni. In discussione finisce anche il futuro del tecnico portoghese, con l’ipotesi esonero che continua a prendere piede. Le prossime gare sembrano essere già decisive, con una data fissata e il doppio ultimatum lanciato alla panchina giallorossa.

Una Roma troppo deludente esce dallo stadio Marassi con l’ennesima sconfitta dolorosa in questo avvio di stagione. La classifica dei giallorossi ora è drammatica, sono appena 5 i punti collezionati in sei giornate di campionato. La sconfitta per 4-1 contro il Grifone è già la terza in stagione per la squadra giallorossa, che da tempo non partiva così male. Il tecnico portoghese ci ha messo la faccia, prima in campo andando sotto il settore occupato dai tifosi ospiti, poi davanti ai microfoni ha espresso tutto il suo malessere dopo l’ennesima brutta figura. Lo Special One è apparso sconsolato dopo il triplice fischio: “Con questo gruppo dovremmo uscirne, piango dentro per il mio rapporto che ho col romanismo ma non c’è tempo per farlo.” E secondo gli addetti ai lavori l’ipotesi dell’esonero continua a prendere piede intorno alla panchina giallorossa.

Flop Roma e Mourinho in bilico, c’è l’ipotesi esonero: doppio ultimatum prima della sosta

Per uscire dalla crisi la Roma dovrà dare immediate risposte in campo, altrimenti non è da escludere un ribaltone in panchina durante la prossima sosta delle nazionali, secondo quanto scrive il quotidiano Leggo. I prossimi 180 minuti di campionato sembrano essere dunque decisivi per il futuro di José Mourinho.

Secondo il quotidiano le gare contro il Frosinone allo stadio Olimpico ed il Cagliari in trasferta rappresentano un ultimatum al tecnico portoghese. In caso di nuovi passi falsi in queste due gare, con la zona Champions League che oggi dista già sette punti, non sarebbe da escludere il cambio in panchina in casa giallorossa.