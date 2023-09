La Roma è solo un ricordo: firma in Premier

Calciomercato, la Roma sembra essere solo un lontano ricordo. La firma imminente in Premier League taglia fuori Tiago Pinto dalla corsa.

In attesa del ritorno in campo, domani sera in casa contro il Frosinone, la Roma vede allontanarsi uno degli obiettivi accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto. La squadra giallorossa fin qui è stata protagonista di una pessima partenza stagionale, con una sola vittoria in campionato dopo ben sei gare disputate. La sfida di domani sera contro la squadra ciociara, guidata dall’ex Eusebio Di Francesco, rappresenta una sorta di ultima chiamata per invertire il trend, fin qui troppo negativo.

Nelle ultime sfide dei giallorossi sono emersi nuovi ed importanti campanelli d’allarme nel pacchetto arretrato. A partire dai tanti errori commessi da Rui Patricio, con l’estremo difensore portoghese finito più di una volta sul banco degli imputati. Ma oltre al portiere anche i difensori hanno mostrato diverse lacune a cui si vanno a sommare i noti infortuni. Domani sera, oltre al lungodegente Kumbulla, saranno assenti sia Chris Smalling che Diego Llorente, entrambi finiti ko per guai fisici. La coperta è estremamente corta e gli unici due interpreti di ruolo sono Gianluca Mancini ed Evan Ndicka.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Branthwaite a un passo dal rinnovo con l’Everton

Questa estate Tiago Pinto è stato accostato al difensore inglese Jarrad Branthwaite, di proprietà dell’Everton. Il classe 2002 lo scorso anno si è distinto in prestito con la maglia del PSV, prima di esser richiamato alla base dai Toffes.

E la squadra di Liverpool sembra pronta a blindare il suo difensore, offrendogli un rinnovo contrattuale a stretto giro di posta. Secondo quanto evidenzia il sito britannico Footballinsider247.com l’Everton ha tutta l’intenzione di blindare con una nuova firma il difensore 21enne, che si sta rivelando una certezza fin qui nela difesa della squadra biancoblu. Firma sul rinnovo che allontanerebbe anche le sirene del calciomercato invernale sulle sue tracce, facendone crescere il valore del cartellino.