Gioiello in Serie A, sfida a Juve e Inter: assist ufficiale

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno messo gli occhi su un gioiellino della Serie A. Sfida a Juve e Inter e assist ufficiale a Tiago Pinto in ottica futura.

Il campionato italiano è arrivato alla settima giornata, con la Roma di José Mourinho attesa dalla sfida interna al Frosinone. La gara contro i ciociari rappresenta una sorta di ultima chiamata per la squadra giallorossa, reduce dalla batosta di Marassi contro il Genoa. Per allontanarsi immediatamente dai bassifondi della classifica, l’undici guidato dal tecnico portoghese è obbligato a non commettere ulteriori passi falsi, a partire dalla sfida di questa sera contro l’ex Eusebio Di Francesco. Il Frosinone è fin qui una delle sorprese della Serie A, che sta mettendo in vetrina tanti talenti in questo primo scampolo di stagione.

Tra i tanti talenti in vetrina in casa Monza è esploso quest’anno il fantasista offensivo Andrea Colpani. Il classe ’99 ha messo a segno fin qui tre reti in sei presenze, e sembra avere tutta l’intenzione di continuare a fare bene per i brianzoli. La squadra lombarda tornerà in campo domani pomeriggio, in casa del Sassuolo di Dionisi. Alla vigilia della sfida del Mapei stadium c’è stata la conferenza stampa del tecnico del Monza, Raffaele Palladino. Tra i tanti temi toccati, tra cui quello dell’ingaggio da svincolato del Papu Gomez, il tecnico ex Juventus, ha parlato anche del futuro del trequartista 24enne, accostato a tante grandi squadre in Serie A.

Exploit Colpani in casa Monza, avviso alle big di Serie A: l’annuncio di Palladino

Lo scorso anno il fantasista mise a referto 4 reti, mentre quest’anno sta trovando la via del gol con più facilità. Il classe ’99, ex Trapani, è stato accostato alla Roma di Mourinho ma non solo. Anche Juventus ed Inter lo avrebbero messo nel mirino, e Raffaele Palladino ha parlato del suo futuro in ottica calciomercato.

Le parole del tecnico del Monza in conferenza stampa suonano come un assist ufficiale alle big di Serie A. Palladino sul proprio trequartista ha le idee chiare: “Colpani lo stimolo tutti i giorni, così come faccio con gli altri. Ad oggi non è pronto per il grande salto e lui lo sa. Il mio obiettivo è portarlo, entro fine anno, a diventare pronto per un grande club e per la Nazionale.“