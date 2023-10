Infortuni Roma, Mou senza pace: doppio recupero e nuova tegola

Incubo infortuni in casa Roma, sono già 14 gli stop in questa stagione. In vista della sosta Mourinho spera nel doppio recupero ma c’è una nuova tegola con cui fare i conti.

L’ottava giornata di Serie A ha visto la Roma tornare alla vittoria in trasferta, la prima in questa stagione. La squadra guidata da José Mourinho ha superato per 1-4 il Cagliari di Claudio Ranieri, mettendo in fila la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. Se i risultati sul campo fanno dormire sonni più tranquilli alla piazza giallorossa, il nodo infortuni continua a tormentare il tecnico portoghese. Ecco le ultime dall’infermeria in vista della ripresa stagionale dopo la seconda sosta per le nazionali.

La Roma arriva alla seconda sosta nazionali con tre vittorie consecutive, scrollandosi di dosso i fantasmi della brutta sconfitta in casa del Genoa. La recente vittoria in trasferta, per 1-4 ai danni del Cagliari, ha visto la squadra giallorossa agganciare il decimo posto in classifica, a quota 11 punti. Sono sei le lunghezze che separano la Roma dalla zona Champions League, con il quarto posto occupato dalla Juventus e dalla sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano. Se José Mourinho guarda con fiducia alla ripresa della stagione, in programma il 22 marzo contro il Monza allo stadio Olimpico, il nodo infortuni continua a tormentare lo staff sanitario a Trigoria.

Infortuni Roma, Mou spera nel doppio recupero in difesa: le ultime su Renato Sanches

A Cagliari si è fermato Paulo Dybala, scongiurati problemi gravi al ginocchio per l’argentino, che potrebbe tornare in vista della sfida in casa dell’Inter. Lorenzo Pellegrini sarà invece out per circa un mese, dopo l’infortunio in Europa League contro il Servette.

In vista della sosta nazionali lo staff sanitario a Trigoria sta lavorando per recuperare al meglio Diego Llorente e Chris Smalling. Secondo quanto scrive il quotidiano ‘La Repubblica’, i due difensori potrebbero tornare a disposizione del tecnico già nella sfida contro il Monza. Capitolo a parte invece lo merita Renato Sanches, fermato da un guaio muscolare alla prima giornata di Europa League. Secondo il quotidiano il portoghese potrebbe tornare a disposizione per la fine di ottobre.