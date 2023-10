Emergenza infortuni, Pinto rompe gli indugi: poker a gennaio

Calciomercato Roma, Tiago Pinto rompe gli indugi in vista della sessione invernale. La grana infortuni obbliga il portoghese ad intervenire: c’è il poker nel mirino

La Roma è arrivata alla sosta nazionali mettendo in fila tre vittorie consecutive, che rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno per la squadra guidata da José Mourinho. Dopo la disfatta di Genova, con le quattro reti subite dai rossoblù di Gilardino, i giallorossi tra campionato ed Europa League hanno rialzato la testa. Ora la seconda pausa della stagione verrà sfruttata per cercare di recuperare i tanti calciatori ancora ai box per il tecnico portoghese. Nel frattempo Tiago Pinto sta studiando le manovre per intervenire a gennaio in ottica calciomercato.

Il nodo infortunati continua a tormentare mister Mourinho in casa Roma. Le ultime due tegole riguardano Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, che resteranno fermi ai box ancora per diverse settimane. I due calciatori si vanno ad aggiungere ad una lista già corposa, con un accento sul pacchetto arretrato. Finora in difesa la coperta per lo Special One si è mostrata decisamente troppo corta, gli infortuni di Smalling e Llorente – senza dimenticare il lungodegente Kumbulla, hanno costretto il portoghese a mescolare le carte. Bryan Cristante è stato così spostato nel terzetto difensivo, con la speranza che lo spagnolo e l’inglese smaltiscano qualsiasi problema in vista della ripresa del campionato.

Calciomercato Roma, grana infortuni in difesa: Pinto mette nel mirino quattro nomi

In attesa di buone notizie sul recupero dei due difensori, i prossimi giorni saranno decisivi, Tiago Pinto si starebbe già muovendo per colmare il vuoto in difesa a gennaio. Il dirigente lusitano avrebbe messo nel mirino quattro nomi in vista del mercato invernale.

Secondo quanto evidenzia ‘La Gazzetta dello Sport’, sul taccuino dell’ex Benfica, c’è ancora una volta il nome di Solet del Salisburgo. Il classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2025 e gli austriaci potrebbero cederlo a gennaio per cercare di monetizzare. Altri nomi sono le opzioni svincolate, tra le quali spicca Jerome Boateng. Altri due nomi a costo zero sono quelli di Phil Jones, che ha lavorato con Mou al Manchester United e quello dell’ex Sampdoria Shkodran Mustafi.