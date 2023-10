La curva dell’Inter risponde a Lukaku: annuncio choc

La curva nord dell’Inter risponde con toni forti a Romelu Lukaku. Dopo le parole del centravanti della Roma, dal ritiro del Belgio, arriva un nuovo attacco dal settore caldo del tifo nerazzurro.

Nella giornata di ieri avevano fatto rumore le parole di Romelu Lukaku. L’attaccante della Roma, reduce da un esplosivo avvio di stagione in giallorosso, è tornato sulla turbolenta estate che lo ha visto al centro del calciomercato. Il centravanti ha anticipato nuovi capitoli intorno a quanto accaduto nei mesi estivi, dalla rottura con l’Inter al passaggio in prestito alla Roma di Mourinho, nel mezzo tantissime voci che lo vedevano al centro di diversi scenari di mercato. In queste ore è arrivata la risposta ufficiale della curva interista a Big Rom.

Inter-Roma si avvicina e la curva nerazzurra si scaglia sul web contro Romelu Lukaku, non per la prima volta. Il settore più caldo del tifo interista ha già annunciato che in occasione del ritorno del belga a San Siro saranno distribuiti tantissimi fischietti per contestare l’attaccante della Roma. Attaccante che fin qui ha messo a segno 7 reti in 8 giornate di campionato, rispondendo sul campo a dubbi e critiche intorno al suo stato di forma. La sfida tra le due squadre si giocherà a Milano alla fine di ottobre e la curva interista non ha perso l’occasione per lanciare un nuovo clamoroso messaggio di sfida a quello che è stato un beniamino fino alla scorsa estate.

La curva nord dell’Inter si scaglia contro Lukaku: “Milano ti aspetta”

Nella conferenza stampa di ieri Big Rom aveva annunciato: “Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati“. Dichiarazioni che non sono sfuggite alla curva nord dell’Inter che ha voluto prontamente replicare.

Il settore caldo del tifo interista ha rilanciato l’appuntamento a San Siro, utilizzando toni aspri nei confronti del belga. Sul profilo Instagram ufficiale della curva nord è apparso questo messaggio nelle stories: “Infame Schifoso! Non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce! Se hai le p*lle (dubito) vieni al Meazza. Milano ti aspetta.”