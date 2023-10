Venti milioni a gennaio: via libera Roma

Il calciomercato invernale della Roma comincia già a prendere forma con alcune situazioni che Pinto può sfruttare in vista di gennaio

La Roma continua a prepararsi in vista della partita con il Monza che ci sarà domenica 22 alle 12.30 allo Stadio Olimpico. Mentre Mourinho è a Trigoria a lavorare con il grosso della squadra, una parte dei giocatori è partita con le rispettive nazionali che si sono radunate pe la seconda sosta della stagione che arriva proprio dopo tre vittorie consecutive dei giallorossi arrivate tra Serie A ed Europa League.

In campionato la Roma è riuscita a rialzare la teta dopo la sconfitta con il Genoa che aveva scatenato dubbi e ombre sul futuro di José Mourinho. Una frangia di tifosi, infatti, chiedeva già l’esonero del tecnico che, invece, ha portato a casa sei punti contro Frosinone e Cagliari, con un totale di sei gol segnati e uno subito. In Europa League ad aver subito il contraccolpo giallorosso è stato il Servette che ha incassato il poker firmato Belotti.

Anche se per il momento i tifosi della Roma e Mourinho possono sorridere, gli occhi di tutti non dimostrano piena felicità a causa dell’emergenza che sta passando la squadra. Diversi protagonisti della Roma sono fermi ai box a causa di infortuni che hanno decimato la squadre e soprattutto il centrocampo.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa vuole Ceballos: porte chiuse per Tielemans

Nonostante in difesa manchino ben tre giocatori, tra cui due titolarissimi come Smalling e Llorente, è a centrocampo che la squadra è più in difficoltà. Lo stop di questi due, uniti a quello di Kumbulla, hanno costretto Cristante ad abbassarsi nonostante le assenze di Sanches e Pellegrini.

Proprio per migliorare la situazione nella linea mediana, dove il portoghese sembra essere in difficoltà con i suoi continui infortuni, Pinto potrebbe sfruttare una situazione che si sta evolvendo a suo favore. Come riporta elnacional.cat, l’Aston Villa ha presentato un’offerta di 20 milioni per Dani Ceballos in vista di gennaio. L’eventuale approdo dello spagnolo chiuderebbe definitivamente la porta a Tielemans, che ha litigato con Emery e ha chiesto la cessione proprio con l’arrivo dell’inverno. Una situazione che fa al caso del general manager giallorosso che potrebbe prendere a poco il prossimo innesto per la Roma.