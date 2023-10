Calciomercato Roma, tiro mancino Monchi: scippo low cost

Calciomercato Roma, Monchi tenta lo sgambetto a Tiago Pinto con il tiro mancino a gennaio. L’ex ds può chiudere il colpo low costo per il ritorno in Premier League

La pausa delle nazionali, con il calcio italiano scosso dal caso scommesse, è anche occasione di riflessioni in ottica calciomercato. Tra le possibili manovre di Tiago Pinto in entrata insiste il rinforzo sulla corsia mancina, ma la concorrenza aumenta su un obiettivo low cost a gennaio. L’ex Monchi starebbe preparando il ritorno ad effetto in Premier League, Roma avvisata.

La seconda pausa per le nazionali della stagione vede il calcio italiano colpito dallo scandalo scommesse. Dopo il caso Fagioli sono emersi i nomi di Sandro Tonali e dell’ex giallorosso Nicolò Zaniolo, ma l’inchiesta potrebbe allargarsi a macchia d’olio nei prossimi giorni. La sosta in casa Roma è arrivata dopo tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la squadra giallorossa, che spera di recuperare tanti calciatori ancora ai box il prima possibile. Al contempo la pausa stagionale è anche il momento per gli addetti ai lavori di anticipare le future manovre del calciomercato invernale. La Roma potrebbe intervenire sulla corsia mancina a gennaio, con il contratto di Leonardo Spinazzola che è in scadenza la prossima estate.

Calciomercato Roma, suggestione Marcos Alonso: Monchi lo vuole riportare in Premier League

Tra le piste accostate alla lista dei desideri di Tiago Pinto c’è anche la suggestione Marcos Alonso dal Barcellona. Anche il classe ’90, vecchia conoscenza della Serie A, è in scadenza di contratto con il Barcellona, che sebbene ha l’opzione per il rinnovo annuale potrebbe decidere di monetizzare a gennaio con la cessione dello spagnolo.

L’ex Chelsea però potrebbe tornare a giocare nel campionato inglese nei prossimi mesi. Come evidenzia il sito spagnolo Okfichajes.com , sulle tracce di Marcos Alonso ci sarebbe l’Aston Villa di Emery, che ha accolto come dirigente sportivo l’ex Roma, Monchi. Lo spagnolo dunque può arrivare a dama per il terzino sinistro sulla base di un’offerta da 5 milioni di euro.