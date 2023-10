Mourinho non rinnova: “Rischio di addio con Dybala e Lukaku”

Mourinho non rinnova, e l’addio del portoghese potrebbe far scattare subito l’effetto domino. Il rischio è altissimo

La notizia di oggi è sicuramente quella data da Sky Sport nel pomeriggio, con un addio di Mourinho alla Roma alla fine della stagione sempre più vicino visto che non ci sono stati né trattative per il rinnovo né sono in programma. Insomma, una situazione che purtroppo ad oggi sembra abbastanza chiara, con l’Arabia che chiama lo Special One.

In tutto questo domani sera Antonio Conte, a Belve (qui un’anticipazione) ha detto che una piazza come Roma gli piacerebbe viverla. Quasi un’autocandidatura quella del tecnico al momento fermo che è stato accostato al Napoli nel corso di queste ultime settimane. Ma insomma, non si conosce realmente il futuro. E Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel pomeriggio a Tele Radio Stereo, spiegando quello che potrebbe succedere dentro la Roma in caso di addio dello Special One.

Mourinho non rinnova: le parole di Mangiante

“Attenzione a quello che può avvenire in questo caso: una disaffezione – ha avvertito Mangiante – di un pubblico generosissimo, ma soprattutto la calamita di Mourinho nei confronti dei giocatori venuti. Se arrivasse il Thiago Motta e non il Conte di turno, il rischio di perdere giocatori come Lukaku e Dybala diventerebbe un elemento all’ordine del giorno…”.

Un effetto domino che potrebbe quindi colpire tutto il mondo giallorosso. Senza Mou in panchina probabilmente i colpi importanti che si sono visti in questi anni difficilmente si vedranno di nuovo. A meno che, realmente, non arrivi Antonio Conte. Uno che ha vinto dappertutto e che è garanzia anche di un mercato importante. Solamente in questo modo, e lo ha fatto capire nel corso di questi anni, il tecnico pugliese si muoverebbe.