Nuove riunioni anti Roma: Mourinho trema

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma si allontana in vista del mese di gennaio. Nuove riunioni e ostacolo decisivo per Mourinho e Pinto in vista di gennaio.

La Roma di José Mourinho è arrivata alla sosta delle nazionali inanellando tre vittorie consecutive. I giallorossi, tra campionato ed Europa League, saranno attesi da un mini ciclo decisivo nelle prossime settimane. La ripresa della stagione ci sarà domenica prossima, allo stadio Olimpico contro il Monza. Lo Special One spera di ritrovare diversi calciatori assenti per infortunio nelle ultime uscite, mentre si accendono diversi scenari della sessione invernale di calciomercato per Tiago Pinto.

Il dirigente portoghese al termine della finestra estiva di calciomercato ha svolto la consueta conferenza stampa a Trigoria. Nell’appuntamento con i cronisti non è sfuggito il riferimento a Marcos Leonardo, ancora obiettivo della Roma per diretta ammissione dello stesso Pinto. L’attaccante brasiliano, classe 2003, sembrava ad un passo dai giallorossi in estate, poi le varie vicende del Santos hanno fatto naufragare la firma del talentuoso calciatore con i giallorossi. L’attaccante verde oro sta continuando a trascinare il Peixe verso la salvezza, ma il suo approdo nella Capitale rischia di sfumare in vista del mese di gennaio.

Marcos Leonardo, il Mondiale frena la Roma: contatti con altri club europei

A frenare la trattativa potrebbero essere le aspirazioni del giovane attaccante in vista del Mondiale del 2026. Senza dimenticare che al momento la Roma in attacco è ben coperta, anche in attesa del pieno recupero di Tammy Abraham in vista del prossimo anno solare. Senza dimenticare l’ottimo momento di forma di Andrea Belotti fin qui, oltre all’arrivo di Azmoun la scorsa estate.

Secondo quanto rilancia ‘Il Romanista’, l’entourage del calciatore ha in programma nuovi incontri con squadre europee, tra cui non sembra essere presente la Roma di Mourinho. L’attaccante vuole trovare un club che lo lancia da protagonista nel calcio europeo, in ottica presenza al Mondiale del 2026. Ad oggi la squadra giallorossa rischia di vedersi superata, dovendo anche fissare altre priorità in vista di esborsi economici a gennaio, leggasi nuovo difensore e non solo.