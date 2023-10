Conte vuole la Roma: Lukaku e Dybala decisivi

Roma, Antonio Conte è uscito allo scoperto candidandosi alla panchina giallorossa e non solo. Ecco la mossa per trattenere Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Nella giornata di ieri sono uscite le prime indiscrezioni dell’intervista che Antonio Conte ha concesso al programma ‘Belve’, in onda questa sera su Rai 2. Il tecnico salentino non ha escluso la panchina della Roma per il suo futuro, con José Mourinho in scadenza di contratto nel mese di giugno. Oltre all’intervista televisiva con Francesca Fagnani, il salentino sta lanciando nuovi indizi che lo avvicinano alla panchina giallorossa. E spunta la mossa per blindare Lukaku e Dybala.

Questa sera su Rai 2 andrà in onda l’intervista di Antonio Conte nello studio di “Belve”, programma condotto da Francesca Fagnani. Nella giornata di ieri sono uscite le prime anticipazioni della chiacchierata tra i due. Il tecnico pugliese ha aperto alla panchina della Roma e del Napoli, spendendo parole d’amore anche nei confronti della Juventus. In attesa dell’intervista completa secondo gli addetti ai lavori, l’ex Tottenham sta lanciando diversi segnali che lo avvicinano al ruolo di erede di José Mourinho in casa Roma. Nell’intreccio in panchina n ruolo di primaria importanza lo assumono anche Paulo Dybala e Romelu Lukaku, le due stelle d’attacco della rosa giallorossa.

Allenatore Roma, Conte erede di Mourinho: la mossa per blindare Dybala e Lukaku

Secondo quanto scrive Leggo, oltre ad essere uscito allo scoperto negli studi Rai, Antonio Conte ha parlato dell’ipotesi Roma con diverse persone a lui vicine, compresi ex calciatori. Un nuovo indizio che lo avvicina alla panchina giallorossa in vista della prossima stagione.

Il sito del quotidiano aggiunge che, in caso di fumata bianca tra la Roma e Antonio Conte, sarà più facile per i giallorossi trattenere Paulo Dybala e Romelu Lukaku. La proprietà giallorossa sta pensando al profilo del tecnico pugliese anche nell’ottica di trattenere i suoi calciatori più forti. Dietro la scelta di Conte come erede di Mourinho ci sarebbe anche la necessità di blindare i due big in attacco, nuovi indizi che avvicinano il tecnico alla panchina giallorossa in attesa di ascoltare tutta l’intervista del salentino.