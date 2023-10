Scommesse, insulti social e l’ex Roma sbotta: “Mi fa schifo”

Scommesse, lo scandalo del calcio italiano ha messo in mezzo anche chi con questo sport non ha più a che fare come l’ex Roma

Lo scandalo scommesse si sta abbattendo sul calcio italiano come un’onda anomala che sta travolgendo tutti i giocatori coinvolti. Su tutti, quelli che ne stanno pagando di più per ora sono i nomi che sono stati resi noti da Fabrizio Corona, che ha tirato nel calderone Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Nicola Zalewski. L’esterno della Roma si è difeso affermando di nona ver mai scommesso in vita sua e ha intenzione di difendersi come può da queste gravi accuse.

I primi due, invece, hanno deciso di collaborare con le indagini autodenunciandosi e decidendo di partecipare a un percorso di recupero per persone affette da problemi di gioco. La ludopatia, infatti, è un disturbo importante perché dato da sensazioni mentali come l’adrenalina che portano a giocare sempre di più fino a perdere tutto. Molte persone, sia famose che non, si sono rovinate a causa del gioco d’azzardo e riuscire a chiedere aiuto è il primo passo per uscirne.

Intanto la Procura di Torino vuole vederci chiaro prima di passare le carte a quella federale, con i telefoni di Tonali e Zaniolo che saranno analizzati per bene per incrociare tutti i dati. Non si sa ancora quanti siano i calciatori coinvolti in questa storia e per questo motivo riuscire a ottenere più informazioni possibili è fondamentale.

Scommesse, Santon si difende: “Mio zio non è l’informatore di Corona. Alleva vongole”

Nel mirino degli inquirenti ci sono alcuni comportamenti sospetti dei calciatori, che si sono fatti ammonire in circostanze piuttosto evitabili. Per questo, la Procura sta percorrendo la pista della frode sportiva. In questi giorni, poi, sono state date informazioni anche su chi potrebbe essere l’informatore di Corona.

Secondo l’ex fotografo, chi gli passa le informazioni è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, passato alla Roma e amico di Balotelli. In molti hanno pensato di aver trovato il colpevole in Davide Santon e hanno deciso bene di insultarlo sui social. Il terzino, però, si è difeso parlando a Repubblica proprio della situazione. L’ex giallorosso ha affermato: “Mio zio non è l’informatore di Corona, alleva vongole. Io non so nulla di queste scommesse, è una cosa che mi fa schifo“. Una frase che spegne le voci sul suo conto. “Balotelli? – continua Santon – Non lo sento più, cambia numero ogni due settimane“.