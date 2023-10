Tripletta Pinto a gennaio: Mourinho ritrova il suo pupillo

Tiago Pinto ha messo nel mirino la tripla opzione a gennaio per accontentare José Mourinho. Lo Special One può ritrovare il suo pupillo alla Roma

La sosta per le nazionali offre nuovi spunti in ottica calciomercato invernale in casa Roma. Le manovre di Tiago Pinto sono orientate anche dall’infermeria della squadra giallorossa, sempre affollata in questa prima parte di stagione. In attesa di buone notizie sui vari recuperi, in vista del ritorno in campo domenica contro il Monza, a gennaio il dirigente giallorosso può rompere gli indugi per rafforzare il pacchetto difensivo della Roma, con José Mourinho che spera di riabbracciare uno dei suoi pupilli a Trigoria.

La Roma è arrivata alla sosta delle nazionali mettendo in fila tre vittorie preziose per risollevare il morale dopo la disfatta in casa del Genoa. I giallorossi sono reduci dal blitz in casa del Cagliari, prima vittoria esterna in questo campionato per l’undici guidato da José Mourinho. In questo primo scampolo di stagione non sono mancati gli infortuni in casa giallorossa, in particolare per quel che riguarda il pacchetto difensivo. Gli stop di Smalling e Llorente, uniti al lungodegente Kumbulla, hanno obbligato Mourinho a mescolare le carte dal punto di vista tattico. Lo Special One ha arretrato Bryan Cristante nel terzetto davanti Rui Patricio, rinunciando ad uno dei centrocampisti più in forma nel settore nevralgico di campo.

Tiago Pinto in soccorso di Mourinho in difesa, tripla opzione: si scalda la pista Dier

Per questo a gennaio Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino un colpo in difesa. E sul taccuino del dirigente portoghese ci sarebbe in piedi una tripla opzione in vista della sessione di calciomercato invernale. La pista più calda vedrebbe José Mourinho ritrovare uno dei suoi pupilli dalla Premier League.

Secondo quanto evidenzia l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbero tre le piste sondate dal manager portoghese, responsabile del calciomercato in casa Roma. La prima è quella che punta a Eric Dier dal Tottenham, la seconda in Premier mira a Chalobah in uscita dal Chelsea, chiude il tris Solet dal Salisburgo. La pista più calda rimane quella del centrale difensivo degli Spurs. Dier, che ha già lavorato con Mou e con il quale il rapporto è eccezionale, è in scadenza di contratto e non ha avuto spazio al Tottenham fin qui.