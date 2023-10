Doppietta in Bundesliga: via libera Pinto

Calciomercato Roma, la doppietta in Bundesliga può spianare il campo all’assalto di Tiago Pinto a gennaio. Il portoghese sfrutta il via libera per il colpo invernale.

In attesa del ritorno in campo della Roma, fissato a domenica in casa contro il Monza, si accendono i riflettori sulla finestra di calciomercato invernale. Tiago Pinto, al termine della sessione estiva, è uscito allo scoperto nel consueto appuntamento con la stampa di fine mercato. Oltre ad analizzare quanto successo nei mesi passati, ad inizio settembre il portoghese aveva annunciato uno dei prossimi obiettivi in entrata del club giallorosso. Ora un nuovo assist per la firma può arrivare dalla Bundesliga, con la doppietta che libera il dirigente giallorosso in vista di gennaio.

Domenica ad ora di pranzo la Roma di Mourinho torna in campo allo stadio Olimpico. I giallorossi riprenderanno il proprio cammino stagionale dalla nona giornata di Serie A, ospitando il Monza di Palladino. Durante la sosta delle nazionali è tornato all’ordine del giorno il futuro del tecnico portoghese, in scadenza di contratto con la Roma e senza segnali di rinnovo fin qui. In attesa del ritorno in campo dei giallorossi arrivano nuovi aggiornamenti in ottica calciomercato invernale per la squadra giallorossa. L’assist per il colpo in entrata a Tiago Pinto può giungere dalla Bundesliga, c’è la doppietta apre le porte all’assalto del portoghese nei prossimi mesi.

Colpo Marcos Leonardo, via libera dalla Bundesliga: la doppia opzione libera Pinto

Fari puntati su Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 in forza al Santos in Brasile. Il giovane talento verde oro sembrava ad un passo dalla firma con la Roma in estate, poi tutto venne frenato dal difficile momento che ha vissuto il Peixe, dentro e fuori dal campo.

Lo stesso Tiago Pinto ha ammesso come l’attaccante del Santos sia ancora un obiettivo in entrata della Roma, Mentre le prestazioni del ventunenne continuano a trascinare il Peixe verso un’insperata salvezza anche la concorrenza è in aumento sul classe 2003. Ma dalla Bundesliga può arrivare un via libera importante per Pinto. L’Eintracht Francoforte, già segnalato su Marcos Leonardo nelle scorse settimane, secondo quanto evidenzia il sito Sport1.de avrebbe messo nel mirino altri due attaccanti: Demirovic dell’Augsburg e Pavlidis dell’AZ.