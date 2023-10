Calciomercato Roma, firma fino al 2028: tutte le cifre

Calciomercato Roma, nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la conclusione dell’accordo che porta il giocatore a legarsi ancora al club

La Roma si sta preparando in vista della partita con il Monza di domenica alle 12.30, con i biancorossi che arrivano allo Stadio Olimpico per la nona giornata di Serie A. Vincere è fondamentale per i giallorossi che hanno intenzione di risalire la classifica e scacciare le critiche e i dubbi dopo le prime giornate. L’avvio di campionato di Pellegrini e compagni non è stato dei migliori, con Lukaku che ha cercato di guidare la squadra come ha potuto.

Il belga, infatti, ha segnato in quasi tutte le partite in cui è partito titolare, ma ha cominciato a giocare con continuità dopo la terza contro il Milan. Prima della gara con i rossoneri, infatti, era arrivato il pareggio con la Salernitana all’esordio in questa stagione e poi la sconfitta con l’Hellas Verona. Lo scivolone con i rossoneri ha gettato qualche dubbio sulla squadra che nelle gare successive ha trovato solo un successo e un punto con Empoli e Torino.

Sul banco degli imputati oltre a Mourinho, ci sono finiti la preparazione fisica e gli infortuni che hanno colpito la squadra e costretto José a correre ai ripari. Lo Special One, infatti, si è visto costretto ad abbassare Cristante in mezzo ai difensori a causa degli infortuni di Smalling e Llorente, con quest’ultimo che ha accusato un problema muscolare nella gara col Genoa.

Calciomercato Roma, Bove rinnova fino al 2028: novembre mese decisivo

Per migliorare la situazione Pinto è pronto a intervenire a gennaio per acquistare quei tasselli mancanti che possono andare a completare la rosa anche in caso di necessità. Oltre a guardare al di fuori della squadra, però, è molto importante curare i talenti che già ci sono dentro.

Per questo motivo, il general manager si sta occupando del rinnovo del contratto di Edoardo Bove, il cui agente ieri era a Trigoria. Come riporta il Corriere dello Sport, la società ha raggiunto l’accordo con il giocatore per ottenere la firma fino al 2028 con un ingaggio quasi quadruplicato. Questo passerebbe da 250.000 euro a 800.000 più bonus. Il mese decisivo dovrebbe essere quello di novembre, con la prossima pausa per le nazionali indicata come finestra in cui verrà chiusa la trattativa.