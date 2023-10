Voti Roma-Monza 1-0: El Shaarawy merita la corona

Voti Roma-Monza, si è appena conclusa la sfida dello stadio Olimpico. Ecco sintesi, voti e tabellino del lunch match della nona giornata di Serie A.

La Roma ritrova uno stadio Olimpico tutto esaurito per la sfida al Monza di Palladino. José Mourinho dal primo minuto conferma l’undici titolare vittorioso a Cagliari, con il solo cambio forzato di Belotti al posto di Dybala infortunato. La gara dell’Olimpico si rivela da subito bloccata e complicata per la squadra guidata da José Mourinho. A pochi minuti dall’intervallo poi c’è stata l’espulsione di Danilo D’ambrosio in casa biancorossa, per somma di ammonizioni.

Il cartellino rosso sventolato in faccia all’ex Inter ha scatenato le proteste in casa brianzola. Assoluto protagonista nella prima frazione di gioco l’estremo difensore del Monza, Michele Di Gregorio. Il portiere dei lombardi ha compiuto due miracoli nel primo tempo, il primo su Aouar di testa, il secondo su Andrea Belotti da distanza ravvicinata. I primi quarantacinque minuti di gioco si chiudono con la Roma in superiorità numerica ma ancora a reti bianche. Palladino corre ai ripari con gli ingressi di due difensori, prima Carboni poi Birindelli in seguito all’espulsione di D’Ambrosio.

La prima occasione della ripresa è per gli ospiti con Colpani , che sfiora la rete con un tiro a giro. Roma che cerca di insistere sulle corsie, a caccia della rete del vantaggio, all’ora di gioco però il risultato è ancora inchiodato sullo zero a zero. Doppio cambio per Mourinho, dentro Azmoun ed El Shaarawy per Belotti e Bove, accolti entrambi gli attaccanti con un boato dal tifo giallorosso. Anche Palladino ridisegna l’attacco del Monza, con Vignato e Mota al posto di Colombo e Colpani.

Voti Roma-Monza

Ancora ospiti insidiosi, Rui Patricio risponde presente sul tentativo da fuori di Birindelli. Giallo per Bryan Cristante al settantesimo di gioco, si scaldano gli animi della sfida all’Olimpico. Al 73esimo minuto clamoroso palo colpito da Romelu Lukaku, ben imbeccato da Azmoun. Entra anche Zalewski, accolto dagli applausi dell’Olimpico, al posto di Karsdorp. Ancora pericolosi gli ospiti con Vignato. Altro legno colpito dalla Roma con Azmoun ad un passo dal novantesimo. Al novantesimo minuto la sblocca El Shaarawy che si prende la corona di migliore in campo proprio nella settimana in cui era stato fatto il suo nome nella da Corona nella vicenda del calcio scommesse.

ROMA: Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Cristante 6, Ndicka 6 (73° Llorente 6); Karsdorp 5,5 (73° Zalewski 6.5), Bove 6 (63° Azmoun 6), Paredes 5,5, Aouar 6, Spinazzola 6.5 (79° Kristensen 6,5); Belotti 6,5 (63° El Shaarawy 7.5), Lukaku 6.

MONZA: Di Gregorio 6,5; D’Ambrosio 4; Marì 6; Caldirola 6; Pedro Pereira 6; Gagliardini 6; Pessina 5,5; Kyriakopoulos 6; Colpani 6; Machin 5,5; Colombo 5,5

MARCATORI: El Shaarawy 90′

AMMONITI: D’ambrosio (23′ e 41′); Machin (45+2′); Cristante (70′) Mancini (78′)