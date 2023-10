Addio Roma, c’è la clausola: effetto domino Guardiola

Calciomercato Roma, clausola decisiva e intreccio con le scelte di Guardiola in Premier League. Il tecnico del Manchester City può innescare l’effetto domino in corsia.

Le manovre del calciomercato della Premier League sembrano allontanare definitivamente un obiettivo accostato a Tiago Pinto. Il dirigente portoghese della Roma a gennaio può andare a caccia di occasioni low cost su determinate zone di campo. Non è da escludere un approccio diretto alla corsia di sinistra, dove è ancora in scadenza di contratto Leonardo Spinazzola. Nel casting al futuro della corsia mancina giallorossa c’è finito anche un promettente terzino sudamericano.

In vista della sessione invernale di calciomercato, senza segnali di rinnovo per quel che concerne Spinazzola, non è escluso l’assalto ad un terzino sinistro in casa Roma. Tiago Pinto potrebbe cercare rinforzi immediati sulla corsia mancina e non è del tutto escluso un addio a gennaio al laterale ex Juve ed Atalanta. Il casting per la fascia di sinistra è dunque aperto, oltre a nuovi rinforzi nel pacchetto difensivo per José Mourinho nella sessione invernale. Uno dei nomi accostati alla lista dei desideri del dirigente portoghese è uno dei talenti più interessanti del Boca Juniors.

Calciomercato Roma, concorrenza in aumento su Barco: il Chelsea punta alla clausola

Fari puntati sul classe 2004 Valentin Barco. Il terzino sinistro argentino ha molto mercato, soprattutto in Premier League. Sulle tracce del diciannovenne ci sarebbe il Manchester City di Guardiola, oltre al Brighton di De Zerbi. Ma la concorrenza include anche il Chelsea sul giovane laterale sinistro.

Secondo quanto evidenzia il sito 90min.com i Blues sembrano pronti a fiondarsi sul terzino diciannovenne, uno degli astri nascenti del calcio in Argentina. Dal Chelsea potrebbe uscire a gennaio il laterale olandese Ian Maatsen che sarebbe nel mirino proprio di Guardiola in casa City. I londinesi si fionderebbero dunque su Barco, sul quale pende una clausola d’uscita di circa 9 milioni di euro per il Boca Juniors. La Premier League sembra avere tutta l’intenzione di ostacolare Pinto sulla corsia di sinistra nel calciomercato invernale.