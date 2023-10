Ritorno di fiamma e scippo low cost: Pinto brucia la Liga

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma a gennaio per Tiago Pinto. Il portoghese tenta lo scippo low cost e vuole bruciare la concorrenza della Liga.

La Roma di José Mourinho è reduce dalla deludente sconfitta rimediata in casa dell’Inter. I nerazzurri hanno vinto di misura un gara completamente dominata, interrompendo a cinque la striscia di vittorie consecutive dei giallorossi. In attesa di tornare in campo allo stadio Olimpico, domenica contro il Lecce, Tiago Pinto si muove in vista della finestra di calciomercato invernale. Il portoghese tenta lo scippo al campionato spagnolo con il ritorno di fiamma low cost.

Dimenticare in fretta il passaggio a vuoto di San Siro, questa è la missione della Roma in previsione dell’undicesima giornata di campionato. I giallorossi affronteranno allo stadio Olimpico il Lecce, domenica alle ore 18, prima di altre due sfide dal peso specifico importante. Dopo la sfida alla squadra salentina la Roma volerà a Praga per affrontare lo Slavia e cercare di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Europa League, blindando il primo posto nel girone. In seguito arriverà il derby contro la Lazio di Sarri, dove sarà vietato commettere ulteriori passi falsi. Si avvicina anche la finestra di calciomercato invernale e Tiago Pinto, con il ritorno di fiamma low cost, tenta di scippare la Liga a centrocampo.

Calciomercato Roma, Pinto torna su Cardoso: doppia sfida alla Liga

Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato della Roma, secondo quanto filtra dalla Spagna ha riallacciato i contatti per un giovane centrocampista già sondato. Parliamo di Johnny Cardoso, statunitense con passaporto brasiliano in forza all’Internacional di Porto Alegre, con il contratto in scadenza nel 2026.

Secondo quanto evidenzia il sito spagnolo Okfichajes.com, Tiago Pinto non molla la pista per il centrocampista classe 2001. Sulle tracce dello statunitense c’è da tempo il Betis in Liga, con anche il Valencia pronto a fiondarsi sul giovane calciatore in uscita dal Brasile. Il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro e a gennaio il centrocampista potrebbe lasciare definitivamente l’Internacional per tentare il grande salto in Europa.