Tiro mancino Milan: il domino inguaia la Roma

Calciomercato Roma, sgambetto del Milan col tiro mancino a gennaio. L’effetto domino inguaia Tiago Pinto in casa giallorossa.

Tra poche settimane si apre la sessione di calciomercato invernale e Tiago Pinto può tornare a caccia di rinforzi. Sono tante le zone di campo in cui il dirigente portoghese potrà intervenire in entrata. Attenzione però anche alle manovre del Milan di Pioli che sembra pronto a chiudere a gennaio un colpo importante dal campionato spagnolo. L’effetto domino innestato allontana un possibile obiettivo della Roma nel mercato di riparazione.

Roma e Milan nella scorsa sessione di calciomercato hanno dato vita a tanti intrecci. Ora la squadra rossonera sembra ad un passo dal chiudere un colpo importante sulla corsia di sinistra e la conferma arriva direttamente dalla Liga spagnola. Nell’effetto domino generato dal possibile colpo in entrata dei rossoneri rischia di salutare definitivamente un obiettivo della Roma sulla corsia mancina. con Spinazzola ancora in scadenza di contratto la caccia al rinforzo sull’out di sinistra è aperta per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, il Milan pesca in Liga per la corsia: effetto domino Marcos Alonso

Una delle piste accostate al general manager della Roma guarda in casa Barcellona. Dai Blaugrana potrebbe uscire Marcos Alonso, chiuso da Balde sulla fascia e vecchia conoscenza della serie A. L’esperto terzino spagnolo ha militato con la maglia della Fiorentina fino alla stagione 2016.

L”ex Fiorentina però potrebbe lasciare Xavi ma non la Liga, con il Betis pronto a fiondarsi sul classe ’90. Come evidenzia il sito ‘Elgoldigital.com’ la squadra andalusa potrebbe fiondarsi sul laterale in uscita dal Barcellona. I biancoverdi sembrano infatti pronti a cedere il terzino Miranda al Milan, come riporta Calciomercato.it l’operazione potrebbe chiudersi già a gennaio con l’effetto domino immediato sulla corsia di sinistra. I rossoneri dunque sembrano pronti ad ostacolare ancora una volta le manovre in entrata di Tiago Pinto in casa Roma.