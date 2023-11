Calciomercato Roma, accordo raggiunto: sorpasso e colpo a gennaio

Calciomercato Roma, Pinto ha intenzione di rinforzare la rosa in vista della finestra invernale dei trasferimenti e ha diversi nomi in testa

La Roma sta guardando alla finestra invernale dei trasferimenti con grande interesse, con Tiago Pinto che sarà chiamato a rinforzare ancora la rosa. Per farlo, dovrà fare il solito slalom tra i paletti Uefa, che negli ultimi due anni lo hanno costretto a rinunciare a diversi talenti pur di rientrare nei parametri dell’organo calcistico europeo. In estate, infatti, sono stati spesi solo 9 milioni per ben 8 acquisti, con Lukaku che ha rappresentato la spesa più grande.

Gli obiettivi per gennaio sono quelli di andare a puntellare quei reparti che hanno dimostrato di essere in difficoltà. Primo su tutti è la difesa, dove gli infortuni hanno costretto Bryan Cristante a retrocedere tra Mancini e Ndicka. Il numero 4, infatti, si è sacrificato ancora per sopperire alle mancanze di Diego Llorente e di Chris Smalling, che è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine del femorale della coscia destra.

Anche a centrocampo la situazione non è delle migliori con Lorenzo Pellegrini ancora a i box Renato Sanches che sta correndo verso il recupero. Per lui nelle scorse settimane è stato organizzato un programma di allenamento personalizzato per permettergli di recuperare al meglio nonostante non avesse lesioni.

Calciomercato Roma, il Betis ha l’accordo con Cardoso

Vista la squalifica di Leandro Paredes, per la partita con il Lecce di domenica i centrocampisti disponibili sono solo tre: Bove, Cristante e Aouar, a cui si aggiunge Pagano. Una situazione rischiosa per la Roma che nelle prossime partite deve affrontare diversi big match.

Per evitare di essere nuovamente in emergenza, i giallorossi hanno messo nel mirino diversi centrocampisti e il nome più caldo è quello di Jhonny Cardoso, che come anticipato da Asromalive era già nel mirino lo scorso anno. Sulle sue tracce c’è anche il Betis che, come riporta El Nacional ha fatto passi in avanti rispetto alla Roma. I biancoverdi, infatti, hanno trovato l’accordo con il calciatore e con l’Internacional de Porto Alegre che nella prossima stagione vestirà la maglia andalusa. L’affare si è chiuso a 6 milioni e tutto sembra portare l’americano al trasferimento a Siviglia.